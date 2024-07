Üzlet a palackban

Králik Emese;

2024-07-16 13:52:00

Július 1-jétől új időszámítást kezdtünk, elindult a Mohu palackvisszaváltási rendszere.

Még vannak gyerekkori emlékeim az üvegvisszaváltásról. A felnőtt családtagoktól elkéregetett zöld és barna sörösüvegek, kólás palackok ára kis pénztárcában gyűlt, az ügyesen összetakarékoskodott zsebpénzből vizes, íztelen fagyi, Donald rágó, Limo italpor lett. Hol voltak még akkor az alumíniumdobozos italok…?

A visszaváltás aztán egyre macerásabbá vált, ha teljesen ugyan nem is halt el, de szép lassan gyártók is, vásárlók is leszoktak róla, a dobozok, a palackok – jobb esetben – a szelektív gyűjtőbe kerültek.

Július 1-jétől azonban új időszámítást kezdtünk, elindult a Mohu palackvisszaváltási rendszere. Ahogy lapunk korábban megírta, naponta mintegy háromezer automata segítségével 400 ezer palackot váltanak vissza, de a cég abban bízik, hogy mindez 4 ezer berendezésre és napi több millió visszaváltásra fut fel.

Emellett a rendszerhez önként csatlakozó, mintegy ezer kisebb bolt kézi visszaváltást vállalt, de reményeik szerint ez a kör is jelentősen bővül.

Az elv dicséretes, magam is úgy vélem, helyesebb összegyűjteni a csomagolóanyagot, mint kidobni, de azt is belátom, okozhat apróbb nehézségeket, mire a szokásaink megváltoznak. Akkor legalábbis igaz mindez, ha a saját példámból indulok ki. Legutóbb, pár nappal az új rendszer startja után, utazás közben meggondolatlanul vásároltam egy energiaitalt. Későn kaptam észbe, amivel egy egész napos fejfájást okoztam saját magamnak. Abban a boltban, ahol beszereztem, nem volt visszaváltó automata, a környéket bejárni nem volt időm, így hát a doboz déltől késő estig kényszerű útitársammá vált.