Lemondott az eb-döntő után az angol válogatott szövetségi kapitánya

Miután csapata eb-döntőt játszott, távozik az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Gareth Southgate - ezt az angol szövetség közölte az X-en.

„102 meccs és majdnem 8 év munka után Gareth Southgate bejelentette, hogy távozik kapitányi posztjáról” - áll az angol labdarúgó-szövetség posztjában.

Gareth Southgate a 3 évvel ezelőtti labdarúgó Európa-bajnokság után ismét a döntőig vezette az angol válogatottat, ahol aztán ismét nem sikerült megszerezniük a győzelmet. Három éve Olaszország ellen büntetőpárbajjal kaptak ki a Wembleyben, idén pedig Spanyolország 2-1-es győzelmet aratott az angol csapat felett.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.