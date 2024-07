Szoborral csókolózott egy turista Firenzében, felháborodtak az olaszok

P. L.;

2024-07-17 16:46:00

Van, aki letartóztatná a látszólag a Bacchus-szoborhoz vonzódó nőt.

Bacchus római isten szobrán szemérmetlen cselekményt utánoz egy nő Firenzében - derül ki a Welcome To Florence közösségi oldalon megosztott fotóból, amelyről a BBC számolt be.

A Ponte Vecchio híd közelében található Bacchus-szobor Giambologna németalföldi szobrászművész 16. századi alkotásának másolata. Az eredetit a közelben lévő Bargello múzeumban őrzik. A közzétett fotók mindenesetre így is felháborodást váltottak ki a helyi olaszokból, akadt, aki a nő letartóztatását követelte, más pedig azt fejtegette, hogy Firenzét Disneylanddé változtatták, ennek az eredménye a jelzett mutatvány.

Patrizia Asproni, az olasz kulturális örökséget népszerűsítő Confcultura egyesület elnöke az olasz sajtónak nyilatkozva a durvaság és barbárság ismétlődő megnyilvánulásainak minősítette a történteket, és úgy vélekedett, hogy a „szingapúri modell” alkalmazása jelenthetne megoldást, amely szigorú ellenőrzéseket, magas bírságokat és zéró toleranciát alkalmaz a hasonló esetekre. Szerinte azért történhet sok esetben helytelen viselkedés, mert „mindenki úgy érzi, jogában áll büntetlenül azt tenni, amit akar”. Antonella Rinaldi, Firenze régészeti és képzőművészeti felügyelője pedig azt hangsúlyozta, hogy szívesen látják a turistákat, de tiszteletben kell tartaniuk a műalkotásokat, függetlenül attól, hogy azok eredetiek-e, vagy másolatok.

A BBC felidézi, hogy Firenze a világ egyik legnépszerűbb turisztikai úticélja, a körülbelül 382 ezres lakosú olasz várost tavaly június és szeptember között mintegy másfél millió turista kereste fel, ami a helyieknek komoly nehézséget jelent. A világ több, hasonló népszerűségű turistaközpontjánál már korlátozó intézkedések bevezetésére is kényszerültek az emberáradat miatt - ilyen például Olaszországban Velence, Spanyolországban Barcelona, vagy Japánban a Fudzsi-hegy környéke.