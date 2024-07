Elromlott a klíma, 32 Celsius-fokos steril boxokban fekszenek a gyerekek a Szent László Kórház transzplantációs osztályán

P. L.;

hőség;légkondi;Szent László Kórház;

2024-07-17 21:21:00

A Magyar Orvosi Kamara főtitkára szerint a kórházak gépparkjai sokszor elavultak, nincsenek jól karbantartva és már rég le kellett volna cserélni őket.

Elromlott a klíma a Szent László Kórház transzplantációs osztályán, az úgynevezett steril szobákban, emiatt a 2x2 méteres boxokban 32 Celsius-fokban vannak bezárva a beteg gyerekek - számolt be az RTL Híradónak a csatorna egyik nézője. A kórház szerint a klíma javításával hamarosan végeznek.

Az édesapa gyermekét a Szent László Kórház egyik steril szobájában, az intézmény csontvelő transzplantációs osztályán kezelik, négy másik gyerekhez hasonlóan. Csakhogy a légkondi elromlott, ezért „32 fokban főnek a beteg gyerekek.” A nyilatkozatokban akadt egy kis zavar, ugyanis bár az RTL hétfő este kapta meg a szülő levelét, hogy nem működik a klíma, a kórház válaszában azt közölte, hogy csak kedd délelőtt romlott el és haladéktalanul megkezdték a berendezés javítását. A szükséges szakmai intézkedéseket megtették, ígéretük szerint „rövidesen megoldódik a probléma, jelenleg már a tesztüzem folyik.”

Ilyen jellegű probléma persze máshol is akad. Az RTL úgy tudja, a tatabányai Szent Borbála Kórházban is panaszkodnak a meleg miatt. Egy dolgozó szerint például a sürgősségin mindössze egyetlen ventilátor működik, ami nagyjából semmire sem elég. A kórház közlése szerint a klíma javítását ott is soron kívül intézik, addig viszont csak a ventilátorok vannak. Múlt héten a budapesti Szent János Kórházban ment tönkre a klíma, itt műtéteket kellett elhalasztani, miután a műtőben és a kórtermekben is 30 Celsius-fok feletti hőség volt.

Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára az RTL Híradónak azt mondta, a kórházak gépparkjai sokszor elavultak, nincsenek jól karbantartva és már rég le kellett volna cserélni őket. „A megoldást pedig leginkább az jelentené, hogyha miután megszületett az a döntés, hogy mely kórházak, műtők és rendelők azok, amelyek biztosan tovább működnek, akkor ezekre egy-egy alkalommal akár nagyobb összeget költenénk.

Felújítanánk, újjáépítenénk őket adott esetben az elavult gépparkot kicseréltetnénk, és akkor nem szorulnánk arra, hogy hasonló helyzetekben tűzoltás jelleggel, kapkodva kelljen javítani és toldozgatni-foldozgatni ezeket a berendezéseket”

- fogalmazott. Úgy folytatta, az is probléma, hogy nincs minden kórházi osztály vagy rendelő klimatizálva, hiszen a jelenlegihez hasonló hőhullámok idején nagy szükség volna rá.

„Mondjuk hiába volt a műtő klimatizált, hogyha a műtőből kikerülve a beteg egy 30 fokos kórteremben kénytelen lábadozni, az abszolút nem tesz jót az ő sebgyógyulásának, de nem tesz jót egy kardiológiai betegnek sem. Ez meglehetősen gyakori”

– jegyezte meg.

Svéd Tamás szerint mindez egyel több ok arra, miért is kellene modernizálni a kórházakat. A nagy belmagasságú, sokágyas kórtermek - amelyek számos kórházban mindmáig megvannak - télen nehezen fűthetőek, nyáron nehezen hűthetőek - magyarázta.