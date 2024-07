Boldogok a kavicsok, mert ők utazhatnak

Bálint Orsolya;

Burgenland;bagoly;utazó kavics;

2024-07-18 08:00:00

Röpke burgenlandi kiruccanásomon két nagy gülüszem bámult meg a kismartoni Esterházy-kastély bejáratánál. Óvatos kíváncsisággal közelítettem, mire kiderült, hogy ez egy lapos kavics, amire bagolyfejet festettek.

A Twin Peaks óta tudjuk, „a baglyok nem azok, amiknek látszanak”. Ez most is beigazolódott, mert miután kézbe vettem, a hátán egy kódot találtam, és egy kérést: „let me travel”, vagyis „hadd utazzak”.

Zsebre vágtam hát a kis vigyél-magaddal-baglyot, és máris szőni kezdtem a terveket egy világ körüli útról. Hogy majd megmutatom neki az Akropoliszt, meg a New York-i felhőkarcolókat, és lefényképezem mindenütt, mint az Amélie csodálatos életében a kerti törpét, aki a hősnő jóvoltából egy légi kísérő poggyászában beutazta a földet. Csakhogy az idén nem jutok el nyaralni, így azóta is a táskámban hurcolom Lajost. A héten jelent meg a Népszava-felmérés, miszerint a magyarok 70 százaléka nem jut el pihenni az idén legalább egy hétre – már a kavicsok is jobban teljesítenek.