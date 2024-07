Reagált az Operaház Ókovács Szilveszter BMW-s parkolására

Mint korábban a Magyar Narancs nyomán mi is hírt adtunk arról, hogy a BMW Group Magyarország és az intézmény közt egy olyan szerződés jött létre, aminek értelmében a cég az Opera rendelkezésére bocsát egy, a legújabb modellekből válogatott autóflottát. Hogy mely operaházi dolgozó használhatja azokat, arról az Operaház vezetése dönt, az Operaház vezetése pedig leginkább saját magát tartotta érdemesnek rá.

A Magyar Állami Operaház szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében reagált az írásra. Ebben visszautasítja azokat a „manipulatív, hamis állításokat, amelyeket a Magyar Narancs szerzője szerdán, az OPERA egyik szakszervezeti vezetőjével legalább egy évtizede ápolt, a lap hasábjain nyomon követhető szoros munkakapcsolata révén publikált.”

Azt írják, hogy a Magyar Állami Operaház főigazgatója által használt szolgálati személygépkocsit az intézmény a BMW Group Magyarországgal kötött korábbi támogatói szerződései értelmében a vezetőségi flotta egyik darabjaként kapta használatra. Szerintük nem igaz a szakszervezeti vezető állítása, hogy a BMW dedikáltan a Dalszínház művészei számára ajánlotta volna fel a személygépkocsikat. A járműgyártóval folytatott 10 éves, gyümölcsöző stratégiai együttműködés során ugyanakkor valóban volt olyan periódus, amikor operai művész külön márkanagyköveti felkérést kapott a BMW Group Magyarországtól - teszik hozzá.

Hangsúlyozzák, a szponzoráció keretében biztosított személygépkocsikat nem az OPERA vezetése választja ki (nem is állítottuk - szerk.), annak kizárólagos joga a BMW Group Magyarországot illeti, ugyanakkor a BMW Group Magyarország által rendelkezésre bocsátott járművek használata, azok beosztása az OPERA kompetenciájába tartozik.

A támogatók által biztosított járműszponzoráció – vezetői flotta – hasonló léptékű intézményeknél bevett gyakorlatnak számít, érdemi terhet nem ró az intézmény költségvetésére, ráadásul másokkal ellentétben – takarékossági okokból – az OPERA hivatali sofőröket sem alkalmaz, ami felsővezetői pozíciók mellett ugyancsak általánosnak mondható - magyarázza az Operaház.

Azt írják, a Magyar Narancs cikkében és más cikkekben feltüntetett gépjárműár nem felel meg a valóságnak, az OPERA számára biztosított típus listaáron csaknem harmadával kerül kevesebbe. Úgy vélik, a cikkben használt „királyi felhajtó” kifejezés a szerző manipulatív és dehonesztáló találmánya feltehetően azért, hogy az olvasóban az „urizálás” hamis képét erősítse. A két szimmetrikus bejárat neve az operai szóhasználatban Dalszínház utcai és Hajós utcai kocsifeljáró. Az OPERA saját területének számító felhajtót a vezetőség takarékossági okokból, valamint a márkakommunikáció keretében az autók reprezentálása céljából használja parkolásra.

Hozzáteszik, Bárány Balázs megnyilvánulásaival súlyos károkat okoz a Magyar Állami Operaház jó hírnevének, azt a látszatot keltve, hogy az intézmény jogszerűtlen módon juttattja a támogató gépjárműveit vezetőknek – miközben az állításokkal szemben az OPERA nem rendelkezett és nem rendelkezik saját vagy bérelt szolgálati autókkal.

Az Opera reagálását megelőzően Ókovács Szilveszter felesége is úgy érezte, meg kell szólalnia az ügyben.

„Na, jó, ha már így képbe kerültünk operailag megint, hadd írjak én is pár sort, mert hát indirekte ugyan, de házastársként mégiscsak nekem is szól az a sok igaztalanság, amit Szilveszter kap most már jóideje, közösen is szenvedjük el”