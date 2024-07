Alcsútdobozon terjeszkedik tovább id. Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja

P. L.;

Orbán Viktor;földvásárlás;Alcsútdoboz;Orbán Győző;

2024-07-19 16:26:00

Plusz 8,6 hektár föld a meglévő 80 hektár mellé.

Alcsútdobozon ezúttal az arborétum és a golfpálya szomszédságában vett 8,6 hektár földet Orbán Győző, Orbán Viktor miniszterelnök oligarcha édesapja - írja a Szabad Európa az adásvételi szerződés alapján.

A június végén szerzett területet Orbán Győző 20,25 millió forintért vette. A lap korábbi számításai alapján a miniszterelnök apja eddig 80 hektárnyi földet birtokolt a Felcsúttal szomszédos Alcsútdobozon, ehhez adódik hozzá a június végi földvásárlás 8,6 hektárja.

A most vásárolt szántó és fás területek részben a máriavölgyi (Alcsút) Pannónia Golf & Country Club mellett találhatók, erről a klubról korábban a Partizán közölte, hogy Tiborcz István érdekeltsége, a BDPST Zrt. bevásárolta magát az azt működtető cégbe Mészáros Lőrinc mellé. A Pannónia Golf & Country Club Máriavölgy Zrt. székhelye tavaly átkerült Mészáros Lőrinc cégeinek felcsúti címéről abba a Pasaréti úton lévő budapesti irodaházba, ahová számos Tiborcz-érdekeltség is be van jelentve.