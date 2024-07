Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat

MTI-Népszava;

2024-07-22 12:59:00

Idén meghaladja a 120 ezret a felsőoktatási intézményekbe jelentkezettek száma.

Az új felvételi rendszernek is köszönhetően, a tavalyihoz hasonlóan, idén szintén meghaladja a 120 ezret a felsőoktatási intézményekbe jelentkezettek száma, ami nagy áttörés a korábbi, 100 ezer körülihez képest - közölte hétfőn a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Varga-Bajusz Veronika az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában elmondta, hogy szerdán hirdetik ki a ponthatárokat, a jelentkezők SMS-ben kapnak értesítést az eredményről. Az államtitkár jelezte, két évvel ezelőtt kezdődött a felsőoktatási felvételi rendszer megújítása, rugalmasabb, szélesebb körű eljárást bevezetve. Idei változás az intézményi többletpontok bevezetése, illetve az, hogy az ötödik érettségi tárgyat az egyetem határozza meg.

Már látható, hogy olyan különbségek jelentek meg, amelyek korábban kevésbé, hiszen intézményenként eltérő ponthatárokat hirdetnek az egyetemek. Ez új fajta személyre szabottságot mutat az egyetemek és a leendő hallgatók között - jegyezte meg Varga-Bajusz Veronika. Kifejtette, idén is a gazdaságtudományi képzések voltak a legnépszerűbbek a felvételizők körében, és örvendetesen a második helyre került a pedagógusképzés. A harmadik helyen állnak a műszaki képzések, de az első hatban szerepel az orvostudományi és az informatikai terület is.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy idén a vidéki egyetemek népszerűsége már elérte a budapestiekét, minden második jelentkező vidéki egyetemet jelölt meg. Ezért ebben az évben először Debrecenben lesz a központi Pont Ott Parti, ami egy napra esik a Campus Fesztivál nyitórendezvényével és az Európai Egyetemi Játékok zárórendezvényével. Úgy vélekedett, hogy az új magyar felvételi modellel új erőre kaptak a vidéki egyetemek, amelyek térségfejlesztési szerepet is vállaltak. Ezzel együtt sokkal versenyképesebbek, rugalmasabbak lettek, így tudtak egyre erősebb, jobb alternatívát kínálni a jelentkezőknek.

Varga-Bajusz Veronika elmondta, a felvételizők szerdán 20 órától kapnak értesítést SMS-ben az eredményükről. Miután a 120 ezer SMS - amelyet az Oktatási Hivatal küld ki - eljuttatása eltart egy darabig, egy-másfél órán belül kell megkapnia mindenkinek az értesítést.

Akinek most nem sikerült bejutnia a megjelölt felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhet máshová. Tavaly is mintegy 5 ezer hallgatót vettek fel ennek keretében, van tehát még további lehetőség - fejtette ki az államtitkár. Varga-Bajusz Veronika a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában később arról is említést tett, hogy egyre többen ismerik fel, megéri diplomát szerezni. Ezt mutatja, hogy a 30 év feletti jelentkezők száma mostanra megduplázódott, látják, hogy diplomával könnyebb elhelyezkedni és másfélszeres ebben az esetben a bérszorzó is.

Idén minden ötödik jelentkező a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt képzési területek valamelyikét választotta - műszaki, természettudományi, mérnöki-informatikai területet -, ennek kiterjesztett változatára - amibe beletartoznak az egészségtudományi és a pedagógusképzések - minden harmadik felvételiző adta be a jelentkezését - ismertette a KIM államtitkára.