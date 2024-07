Több felnőtt elment mellette, végül egy 5 éves kislány vette észre, így sikerült megmenteni az eszméletlen idős asszonyt

P. L.;

2024-07-22 15:30:00

Léna szülei igazán büszkék lehetnek.

Egy 5 éves gyermeknek köszönhetően sikerült megmenteni egy idős nőt, aki mellett rosszulléte ellenére több felnőtt elsétált - erről az Országos Mentőszolgálat számolt be a Facebookon.

Az asszony egy Csongrád-Csanád vármegyei buszmegállóban lett rosszul. Az eszméletlen nő mellett többen elmentek, anélkül, hogy segítséget nyújtottak volna neki, mire egy autóban utazó kislány észrevette őt. Az 5 éves Léna azonnal szólt apukájának, hogy álljon félre és nézzék meg a nénit. Az édesapa azonnal teljesítette kislánya kérését és miután nem tudták felébreszteni az asszonyt, a férfi a mentők segítségét kérte - olvasható a mentősök bejegyzésében.

Ezt követően több mentőegység perceken belül a helyszínre ért és megkezdték a nő emelt szintű ellátását, melynek köszönhetően végül stabil állapotban tudták kórházba szállítani.

„A kislányt később vendégül látták a Szegedi Mentőállomáson, ahol sokat beszélgetett az életmentőkkel. Bár Léna még csak most készül iskolába, a mentőhívás és az elsősegélynyújtás területén igen tájékozott, amit be is mutatott a bajtársaknak és amiről sok felnőtt is példát vehetne” - írták a beszámolóban.