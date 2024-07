Véget érhet a tömeges autózás kora, mert ha az árak az egekbe szöknek, az emberek inkább enni fognak

Szabó Zsolt;

parkolás;közlekedés;dugó;Levegő Munkacsoport;

2024-07-23 15:30:00

A Levegő Munkacsoport elnöke, Lukács András szerint a természet törvényei közlekedési szokásaink feladására kényszerítik a világot. Alternatív megoldások sora áll rendelkezésünkre a tömegközlekedés fejlesztésétől a forgalomcsillapításon keresztül az autómegosztásig. A legfontosabb azonban az autózás valódi árának megfizettetése. Budapesten az elmúlt öt év fővárosi intézkedéseinek hatására csökkentek a dugók, kissé tisztább lett a levegő minősége, de még számos jelentős lépésre lenne szükség ahhoz, hogy életünk minősége érdemben javuljon. Ilyen például a város egészében a biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtése, az egységes parkolási rendszer bevezetése, és a köz- és magánterületek további zöldítése.

A globális helyzet rendkívül súlyos az éghajlati válság és az egyéb környezeti válságok miatt. A szakértők számára teljesen világos, hogy a tömeges autózásnak hamarosan vége – jelentette ki a Népszavának Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke. Szerinte két lehetőség előtt állunk: az egyik, hogy tervezetten azonnal hozzákezdünk az autóforgalom visszaszorításának, a másik, hogy a biológia, fizika és a kémia törvényei kényszerítik ránk, hogy feladjuk az eddigi közlekedési szokásainkat.

Arra, hogy ezzel kapcsolatban pontosan mire gondol, kifejtette: ha így folytatjuk, a mezőgazdaság nagyrészt összeomlik, aminek számos példáját már most is látjuk világszerte, például a több évig tartó szárazság miatt Szíriában a mezőgazdasági területek 60 százaléka mára sivataggá vált, és hasonló folyamatok mennek végbe más déli országokban is. A mi földrészünkön is egyre romlik a helyzet: Magyarországon például 2022-ben 70 százalékkal csökkent a kukoricatermés az előző évihez képest. Így egyre inkább a klímaválság válik az élelmiszer-infláció fő okává.

– Ha az árak az egekbe szöknek, akkor az emberek inkább enni fognak, mintsem az autózásra költsenek. Akinek nincs feltétlenül szüksége az autóra, jobban teszi, ha mielőbb megszabadul tőle, ha pedig tényleg muszáj használnia, számos lehetőség áll már a rendelkezésére. Például a taxi és az autómegosztás, amit Budapesten már több szolgáltató is végez, és ami ma még nálunk mindig kihasználatlan, az úgynevezett telekocsi, amikor szomszédok, egymás közelében lakó emberek összeállnak, ahol kevésbé jó vagy nincs tömegközlekedés, és együtt mennek a munkahelyük felé.

Ebben előbbre jár például Franciaország, ahol már vannak kifejezetten a telekocsik számára kialakított parkolóhelyek, ahol csak a ki- és beszállás idejére állnak meg az autók, aztán mennek tovább.

Elengedhetetlen, hogy ezen a téren az állam és az önkormányzatok is szemléletformálást végezzenek, illetve építsék ki a szükséges infrastruktúrát. A telekocsi használata emberi kapcsolatainkra is jó hatással lehet.

Előnyt jelent az is, hogy Budapesten a tömegközlekedés színvonala nagyon jó, még akkor is, ha a járművek állapota esetenként hagy némi kívánnivalót. Ugyan a buszok jelentős részét lecserélték, kevésbé szennyezik a környezetet, de a fővárostól állami kézbe került HÉV-szerelvények már régóta cserére szorulnak, s ha ez megtörténne, autózás helyett többen vennék igénybe az agglomeráció és a főváros között ingázók.

Lukács András kiemelte: az autók idejük 96 százalékában állnak egy helyen, ami óriási pazarlás az erőforrásokkal.

Drasztikus lépések? Az élet megy tovább...

Kérdésünkre, hogy az elmúlt évek vitatott közlekedési intézkedései – biciklisávok kialakítása városszerte a legforgalmasabb útvonalakon, a Lánchíd lezárása az autósok elől – mennyire váltak be, sikeres-e az autóforgalom visszaszorítása, Lukács András azt mondta: az elmúlt öt évben bevezetett intézkedések hatásairól már vannak adatok. – Most jelent meg az amerikai forgalomelemző magánvállalkozásnak, az Inrixnek egy globális, 900 városban végzett felmérése. Budapesten 2019 óta 18 százalékkal csökkentek a dugók, és bár az elmúlt évben kissé emelkedett a mértékük, összességében kedvező hatásokról lehet beszámolni.

Ha lezárnak vagy szűkítenek egy utat, a hiedelmekkel ellentétben azon a szakaszon a dugó sokkal kisebb lesz – eddig két sávon volt, most egy sávon lesz. Továbbá a forgalom egy része átterelődik más útvonalakra, egy része pedig egyszerűen eltűnik a tapasztalatok szerint.