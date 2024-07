Milák Kristóf nem utazott el az úszó-válogatottal Párizsba

P. L.;

olimpia;Párizs;utazás;Milák Kristóf;

2024-07-24 11:39:00

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint most nem is lett volna értelme.

Szerda reggel elutazott az idei olimpiának otthont adó Párizsba a magyar úszóválogatott és a férfikézilabda-válogatott, Milák Kristóf azonban egyelőre nem tartott a többiekkel - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint az érdeklődők hiába várták és keresték a klasszist a Liszt Ferenc repülőtéren.

Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitányának nyilatkozata alapján azonban nincs gond. Indoklása szerint Milák Kristóf azért maradt egyelőre itthon, mert bár az úszóversenyek szombaton megkezdődnek – Rasovszky Kristófnak és Késely Ajnának szurkolhatunk 400 gyorson –, de Milák Kristófnak először csak kedd délelőtt kell versenyeznie a 200 méteres pillangóúszás előfutamaiban. Ennek a számnak döntőjét egyébként szerdán este tartják.

A szövetségi kapitány szerint nem is lett volna értelme, hogy a klasszis már most velük utazzon, mert így van még néhány napja az itthoni készülésre, a saját ágyában alhat és elkerüli a párizsi forgatagot is. Sós Csaba úgy véli, az olimpiai uszodában messze nem lehet olyan ideális körülmények között edzeni, mint itthon.

Az olimpiai bajnok és világcsúcstartó magyar klasszis várhatóan csak szombaton, vagy vasárnap utazik Párizsba.