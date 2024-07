Öregedő szuperhősök felnőtteknek

Csákvári Géza;

Marvel;Hugh Jackman;Deadpool & Rozsomák;Ryan Reynolds;

2024-07-26 17:16:00

Nem árt ismerni az elmúlt negyedszázad világmegmentőit, de önállóan is értelmezhető a csodafegyvernek szánt Marvel-mű. Deadpool & Rozsomák-kritika.

Önreflexív, ironikus kikacsintásokkal teli, Hollywooddal és a stúdiórendszerrel szemben szemtelen, karakterhumorral megspékelt buddy movie lett a Marvel mozis univerzum (MCU) és a Disney sorozatos bukásaira csodafegyverként bejelentett Deadpool & Rozsomák. Ez jó hír, hiszen még az MCU elkötelezett rajongói sem értékelték túlságosan az elmúlt mintegy két évtizedben már igencsak kifáradt messiáspótló szuperhősök legutóbbi kalandjait. Félő volt, hogy afféle rajongói népharag indul a legendás természetfelettiekkel szemben, mint a Star Wars esetében, mert a károsan kényszeres túltermelés mellett leginkább a mítoszrombolás jött össze.

Mit tehetett Kevin Feige producer (aki az összes Marvel filmet jegyzi) a válságmenedzselés érdekében? A lehető legjobbat, Shawn Levy rendezése olyan, mint egy beismerés és bocsánatkérés egyben: miközben a filmben folyamatosan ekézik a múltat, harsány kiszólásokkal esedeznek a nézők elvesztett kegyeiért, vállalva azt, hogy nem veszik magukat komolyan. A két főszereplő karaktert nem fogták vissza, Ryan Reynolds Deadpoolja végre ugyanis újra egy mocskos poénokkal dolgozó, szófosásban szenvedő gyilkológép. Na, és persze Hugh Jackman Loganje - aki az eddigi félrefordítást végre elfelejtve Farkas helyett Rozsomák - a keveset dumáló, ám ha megszólal, akkor szóval is odaverő szintén gyilkológép.

De hogyan lehetséges, hogy Logan életben van? A kérdést megválaszolja a Deadpool: a Fox megölte, de miután a Disney felvásárolta a stúdiót és a jogok immár nála vannak, a multiverzum segítségével feltámasztotta. Persze, innentől kezdve semmi feszültség vagy drámai nincs a Marvelben, mert mindenkiből van megszámolhatatlanul sok verzió. ÉS hát Hugh Jackman sem tudott ellenállni a vastagon megírt Disney csekknek. Hiába nyilatkozta, hogy nem szeretne visszatérni a vászonra, valamiért csak meggondolta magát – és most is csak a filmből idézek. És minden szavát elhiszem.

A két színész, Reynolds és Jackman remek teljesítményt nyújt, látszik, hogy a kamera előtt és mögött is végigröhögték a forgatást, és a közös jeleneteika filmet el is viszik a hátukon. Ami egyrészt jó, mert egy trágársággal és koncepcionálisan túltolt erőszakkal teli, (végre) felnőtteknek szóló darabról van szó, másrészt bármennyire abszurd, (és ez az egészben a legzavaróbb tény) történelmet is akartak volna mesélni. Ez pedig azért baj, mert a szokásos módon próbálják megtenni. Azaz van egy túlrajzolt főgonosz, X professzor elfeledett ikertestvére, a hasonlóan erős telepatikus képességekkel bíró Cassandra Nova (Emma Corrin) személyében, akivel a Verem nevű, elfekvőnek használt univerzumban futnak össze a fiúk. Amúgy a helyszínek között ez a legmenőbb a filmben, mert szándékolt lopásokkal hozzák össze A majmok bolygója és a Max Max atmoszféráját és még egy rakás olyan szuperhőst, akiknek a kódolásához nem árt ismerni legalább az elmúlt huszonöt éve szupereit. De, - és ez nagy szó - végül is a Deapool & Rozsomákot - némi kompromisszumokkal - önálló műként is lehet élvezni.