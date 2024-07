Élő fák adta díszlet

Rosznáky Emma;

Amargant Színházi Műhely;

2024-07-26 12:25:00

Elhagyott szigetről az erdő mélyére került a shakespeare-i életművet lezáró Vihar– Színházerdő-programsorozatot indított az Amargant Színházi Műhely.

Valaha a Börzsönyben próbálták ki először ezt a műfajt, azután az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozat egy projektjeként vitték tovább a Bakonyban, ahol idén már támogatások nélkül, önerőből lakják be a Farkasgyepű melletti kísérleti erdőt kultúrával az Amargant Színházi Műhely alkotói. A Színházerdő névre hallgató sorozat első darabja ma és holnap este látható hat órától, de aki lemaradna az élményről a bakonyi fák közt, annak még augusztus folyamán lesz lehetősége más előadásokat megtekinteni ezen a különleges helyszínen. Ilyés Lénárd, az Amargant művészeti vezetője elmondta, bár már tíz éve működnek, függetlenszínházi társulatuk rendszeresen játszott nem-fővárosi terekben. Gyakran készültek egyszeri, adott téma alapján születő előadásaik, ráadásul projektalapon dolgoznak, így néha már alig lehet követni, hogy hány meg hány kezdeményezés kötődik műhelyükhöz. Az előadások hagyományos formai kereteit rendszeresen megújító Amargant Színházi Műhely már évek óta kísérletezik erdei előadások létrehozásával. Idén először mutatnak be egy teljes erdei színházi programsorozatot.

A mai és a holnapi Vihar? című Shakespeare-parafrázison kívül augusztusban látható lesz egy, külön a Bakonyba íródott előadás, a háború borzalmait az erdőben gyerekmesék segítségével feldolgozó katona életéről szóló Katonaálom. A Kosztolányi versekből kiinduló Fölöttem az ég, a Kafka novelláját felhasználó Jelentés az Akadémiának és a francia forradalom visszásságait bemutató Saint Just eddig csak hagyományos színházi keretek közt voltak láthatók, de mivel szólóelőadások, könnyen mozgathatók, így alkalmasak lehetnek arra, hogy a bakonyi erdő egy-egy eldugott szegletében mutassák be őket, egy-egy facsoporthoz, helyszínhez igazodva. Az Amargant célja, hogy felhívják a figyelmet: jó színházat bárhol lehet csinálni, és ahhoz, hogy meghatározó élményekre tehessünk szert, érdemes időnként visszatérni a színház valódi gyökereihez. – Az erdő egy szabad, levegős, nyitott tér, a természet közvetlen közelében egészen másfajta módon néz színházat az ember. A természethez való újrakapcsolódás egy zsigeribb, őszintébb színházi közeg élményét nyújtja, egy lehetőséget arra, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból és tanításokat szerezzünk a legjobb és legőszintébb barátainktól, a fáktól és a virágoktól – fogalmaz a művészeti vezető.

Az Amargant alkotott már gyárépületben, lakásszínházban, csináltak reggel hétkor kezdődő színházat és kocsmaszínházat is. Az előadásokban profi függetlenszínházi színészek vesznek részt, de van, hogy bekerül a produkcióba egy-két tehetség a bárki számára nyitott színjátszó csoportjukból is. – Nálunk a különböző projektekhez mindenki az egyéni elkötelezettségi szintjéhez mérten kapcsolódhat – fejtette ki Ilyés Lénárd, aki szerint sikerült egyfajta “szabadiskolát” kialakítaniuk.

A Kodály körönd közelében, az Aradi utcában működő Hatásszünet Műhelyük több különböző korcsoportot fogad be: van gyerek (10-13 éves korig), ifjúsági (14-18 éves korig), felnőtt és szenior (60 éves kortól) csoport is. A felnőtt műhelyek esetében a rendszer látszólag egyszerű, a nyitott csoportba bármilyen felnőttkorú érdeklődő beléphet, aki kreatívan akarja eltölteni szabadidejét, de ha az illető részt venne egy hosszabb alkotófolyamatban, elmélyülne a színpadi munkában, akkor idővel átkerülhet a zárt műhely résztvevői közé. Az Aradi utcában működik a Metro Works Színművészeti Szabadiskola nevű projektjük is, ahol több szakmai workshopot tartanak rendszeresen. – Kifejezetten büszkék vagyunk arra, hogy a nemzetközi szakmában elismert emberek is dolgoztak már velünk, például Fabrizio Paladin, aki a commedia de’ll arte szakértője és művelője vagy Amy Dugas Brown, magyar származású, Amerikában tanító professzor, aki a színházrendezői és írói tanszék vezetőjeként érkezett a philadelphiai egyetemről. Remek magyar együttműködéseink is voltak olyanokkal, akik külföldről hozták haza a tudást nekünk, például Kozma Gábor Viktortól japán tanulmányai nyomán Suzuki Tadashi színházi metódusába lehetett betekintést nyerni – mondta Ilyés Lénárd. A Metro Works állandó trénere az USA-ban végzett Boncz Ádám színész, épp most tart majd drámaírói workshopot Sebő Ferenc, a színházi neveléssel kapcsolatban pedig (TIE - Theatre In Education) Szivák-Tóth Viktor vezet rendszeresen workshopokat.

A Színházerdő programja Július 26., 27. – Vihar? (garázda Shakespeare hamisítvány két felvonásban) Augusztus16., 17. – Katonaálom (abszurd felnőttmese két felvonásban) Augusztus 23. – Fölöttem az ég (Kosztolányi-est) – a Szegedi Pinceszínház előadása Augusztus 24. – Jelentés az Akadémiának (Franz Kafka nyomán) Augusztus 25. – Saint Just (monodráma)