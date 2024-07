Annak ad, akinek már van

F. Szabó Kata;

családtámogatás;

2024-07-30 06:00:00

Jövőre megduplázzák a gyerekek után járó adókedvezményt, 2035-re demográfiai értelemben Magyarországnak „önfenntartó állapotba kell kerülni, nem lehet szó migrációból pótólt népességről” – jelentette be Orbán Viktor Tusnádfürdőn. Nagyjából azzal egy időben, hogy kijöttek a friss adatok, miszerint olyan kevés gyerek született júniusban, amire nem volt példa egyetlen hónapban sem az elmúlt 20 évben. A 6040 baba 1217-tel kevesebb, mint tavalyi júniusban, s ez új mélypont. Ráadásul nem kirívó eset, hanem egy régóta tartó folyamat újabb állomása. Mi ez, ha nem a Fidesz elmúlt másfél évtizedes családpolitikájának kudarca?

Erre a helyzetre válaszul született az adókedvezmény két lépcsőben történő megduplázásáról szóló miniszterelnöki bejelentés, amit Orbán egy igencsak vaskos vállalással is megfejelt: „Belátható időn belül az összes, magyaroknak járó támogatást, például a családtámogatást kiterjeszti a kormány a magyarok lakta területekre az országhatárokon kívül is”. Azt egyelőre senki nem tudja, hogy a miniszterelnök ezt hogyan képzeli el, és leginkább miből, ezért maradjunk is inkább a belföldiekre vonatkozó ígéreteknél. A családi adókedvezmény egy gyerek után 10, kettő után 40, három vagy több gyerek után gyerekenként 33 ezer forint havonta, és 2011-es bevezetése óta nem növekedett jelentősen, az emelése ilyen szempontból eléggé időszerű. De ugyanaz vele a probléma, mint a Fidesz összes gyerekvállalást ösztönző intézkedésével: eleve a jobb módúakat jutalmazza. Hiszen az tudja igénybe venni az dókedvezményt, aki adózik legalább annyit, amennyi a kedvezmény. Éppen ezért megduplázása azt is jelenti, hogy a jelenleginél kevesebben tudják majd a teljes összeget visszaigényelni. Emellett a 3. vagy 4. gyerekek sokkal többet „érnek” a rendszerben, mint az elsők vagy másodikok. Holott a legtöbb fiatal családban az a dilemma, hogy egyáltalán a második gyereket vállalják-e. Nem utolsósorban, de nem is kizárólag anyagi okokból. Nem kockáztatunk nagyot ha azt jósoljuk, nem ez az intézkedés állítja majd meg a népességfogyást.