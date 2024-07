Veszélyes szerelem – Ritka érzékeny profizmus hatja át a vakmerő orosz párról szóló filmet

Csákvári Géza;

kritika;Netflix;Skywalkers: Egy szerelmi történet ;

2024-07-31 12:18:00

Na, tessék, a kritikust is meg lehet ríkatni.

Mindannyiunknak vannak prekoncepciói. Nekem például sokszor a dokumentumfilmekkel kapcsolatban, mert ugyan a műfaj éppen felfutóban van, és az utóbbi öt évben remek darabokat láttam, csak bele lehet futni beszélő fejek-megoldásokba. Aztán tessék, itt van Jeff Zimbalist és Maria Bukhonina Skywalkerse, mely két orosz fiatal, Ványa (Iván) Beerkus és Angela Nikolau lélegzetelállító életét és fergeteges szerelmi viszonyukat meséli el. Mindezt olyannyira filmszerűen, hogy öröm nézni: annyira arcátlanul fikciós eszközökkel filmezi a valóságot a két rendező, hogy a hatása alól nem lehet kibújni. Izgulni kell rajta, meghatódni, vagy éppen gyönyörködni a lélegzetelállító felvételeken.

De mitől érdekes a két orosz fiatal élete? Ők úgynevezett rooftopperek, azaz olyan különleges emberek, akik városokban minél magasabb épületekre másznak fel, hogy ott aztán olyan lélegzetelállító felvételeket készítsenek, amelyek bejárják a közösségi médiát. Ványa és Angela története annyiban különleges, hogy ők párban másznak. A film bemutatja, hogy a férfi igen precíz üzletemberi tulajdonságokkal is rendelkezik, tudja, hogyan kell rengeteg követőt szerezni. Angela más motivációkkal indul, eleinte bizonyítani akarja, hogy világelső rooftopper lehet akár nő is, és mint művészlélekkel rendelkező légtornász, a csúcson artisztikus fotókat és videókat készít. A párost amúgy egy szponzor hozta össze, finanszírozták az utat és fizettek ötszáz eurót, ha Kínában másznak meg toronyházakat – nem egy férfi önmagában, hanem egy páros. Akik meseszerűen kiegészítik egymást: Ványa pontosságának és profizmusának és Angela művészi érzékenységének köszönhetően az elért teljesítmény pillanatnyi műalkotásban csúcsosodik ki, melyeket drónokon lévő kamerákkal örökítik meg. Aztán ha két ember ilyen szimbiózisban létezik, akkor elkerülhetetlen, hogy egymásba szeressenek – itt is ez történik, párosból pár lesz, akik, ha már ilyen szinten is összekapcsolták az életüket, akkor készítenek romantikus fotókat is a világ tetején. Ha ez egy fikciós film keretében peregne az ember szemei előtt, akkor cinikusan legyintenék, mondván ez bizony giccs, de amikor ez a két őrült valóban bármiféle biztosíték nélkül mászik életveszélyes körülmények között, majd megüt a guta annyira feszültségtől. A gyengéd pillanatokat látva pedig nem lehet nem meghatódni azon, hogy Ványát és Angelát a szerelemnek hívott láthatatlan kötelék menti meg attól, hogy lezuhanjanak a mélybe. Na, tessék, a kritikust is meg lehet ríkatni.

Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor érkezik a harmadik felvonás, a világ legmagasabb felhőkarcolója, a Kuala Lumpurban található, 118 emeletes 679 méter magas Merdeka megmászása. Malajziában kicsit szigorúbban veszik a törvényszegő művészetet, mint mondjuk Párizsban. ahol egy ejnyebejnyével elengedték a párost, miután egyszer lebuktak. A maláj igazságszolgáltatástól és a börtönöktől való félelem viszont extra felkészülést igényelt és titokban kellett végrehajtani a produkciót. Köztudott, 2022-ben sikerült a bravúr - a művészeti része is – de a bizonytalanság jelen van a képsorokban. A végkifejlet természetesen cukormáz, ami nagyon csúszik, szemnek és a szívnek, de még az agynak is. Egyetlen bajom van ez az egésszel: hogy nem IMAX méretű vásznon láttam.

Infó: Skywalkers: Egy szerelmi történet. Bemutatja a Netflix