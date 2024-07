Szigorúan ellenőrzött szexjelenetek

Csákvári Géza;

2024-07-31 12:00:00

A #metoo következménye, hogy egy új szakma, az intimitáskoordinátor megjelent filmiparban. A magyarországi gyártásnak bőven van mit fejlődnie.

A 2017-ben indult #metoo sok szempontból alakította át a filmkészítést, a változások egyike egy új munka megjelenése. Az intimitáskoordinátorok a színészek mellett állnak ki, világosan és hatékonyan tartják a kapcsolatot a produkció és az előadók között, és legjobb szakmai tudásuk szerint koreografálják az intim tartalmakat. Egy-egy hollywoodi produkció esetében ilyen szakember hiányában már egyetlen felvételgombot sem lehet lenyomni, a magyar filmek esetében azonban ez még nem triviális. Pedig forgott már hazai gyártású tévésorozat koordinátorral, sőt, még külföldi produkciókon dolgozó magyar szakembert is találtunk.

A számos erotikus jelenetet tartalmazó Tündérkert sorozat volt az első nagyköltségvetésű magyar produkció, melynek forgatása során alkalmaztak intimitás-koordinátort. Madarasz Isti rendező lapunknak elárulta, ezt az igényt ő fogalmazta meg és ennek több oka volt. Ahogy meséli, az intimitás koordinátorokról külföldi magazinokban számos cikket olvasott, melyek elsősorban Amerikában a #metoo botrányok kapcsán jelentek meg és egyfajta erkölcsrendőrként funkcionálnak, hogy a színészeket megvédjék a ragadozó rendezőktől, producerektől. Neki azonban nem erre volt szüksége.

Aztán Madarasz Isti olvasott egy cikket, melyben az intimitás koordinátor munkáját elsősorban koreográfusként jellemezték. „Az a mondat fogott meg engem, hogy a szexjeleneteket fogjuk fel úgy, mintha harci vagy verekedés koreográfia lenne, amelynek minden egyes mozdulata ki van találva, le van próbálva, be van gyakorolva, hogy amikor majd odajutunk a szexuális felvételekhez, akkor ne az legyen, hogy “na, gyerekek, csináljatok valamit”, hanem egy jól begyakorolt mozdulatsort adnak elő. Válasszuk szét a performanszot és a magánembert. Nekem ez a metodika megtetszett, mert jómagam egyébként is túl szégyenlős vagyok ehhez a műfajhoz és bár arra odafigyeltünk, hogy soha ne legyen öncélú a meztelenkedés, de tudtam, hogy a mi forgatókönyvünk egyszerűen tényleg igényli ezeket a jeleneteket.” – magyarázta a rendező. Hozzátéve: attól is tartott, hogy ha előkészítés nélkül vágna bele ezekbe a szcénákba és a színész vagy a színésznő visszakozni szeretne a forgatási napon, akkor ő ott nem szeretne erőszakoskodni, a jelenetet viszont fontos leforgatni.

Mivel Madarász Isti szerint Magyarországon még nincs túl sok intimitáskoordinátor, Osváth Gábor producer ajánlására Jenna Jalonen, Magyarországon élő finn kortárs tánckoreográfust kérték fel a feladatra, mivel Madarász Isti szerint egy táncosnak egészen más a viszonya a testéhez, mint egy filmesnek. „Elmondtam neki, hogy mit szeretnénk, ő pedig nyitottan, felszabadultan és gátlások nélkül tudott erről beszélgetni velem. Tudtam, hogy nekem kell egy ilyen ember, aki segít nekem, hogy ne szégyenlősködjek. Mondjunk ki bizonyos mondatokat, nevezzünk dolgokat a nevükön. Átnéztem vele az összes ilyen típusú jelenetet a forgatókönyvben, és aztán minden ilyen jelenethez tartozó színészekkel leültünk a Megafilm irodájában, és elkezdtünk beszélgetni.” A színészekkel azt is átbeszéltük, hogy ki mit nem szeretne, például valaki a talpához nem szerette volna, ha hozzáérnek, van, aki a fenekét nem szerette volna viszont látni a kész műben. De nem csak az volt a fontos téma, hogy mit lát a kamera, hanem hogy mit látnak esetleg a stábtagok, de ezeket a jelenteket amúgy is a lehető legkisebb személyzettel rögzítették.

„Nagyon sok színész úgy van szocializálva, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is, hogy megcsinálja, amit kérnek, soha nem mond ellent, aztán lehet, hogy hazamegy és sír, leissza magát, vagy pszichológushoz jár, és én ezt nagyon nem akartam” – érvelt Madarász Isti. “Utáltam volna, ha olyat csinál meg nekem, amit igazából nem szeretne” Hangsúlyozta: az odafigyelés volt a legfontosabb és ezért minden színész hálás volt a forgatás során. Sőt, mivel biztonságban érezték magukat, sokkal többet adtak magukból a közös munkába.

A magyar szakember

Noha a nyugati produkciókban ma már kihagyhatatlan stábtag az intimitás koordinátor, a hazai filmek esetében még nem igazán elterjedt az ilyen kolléga foglalkoztatása. De ha lesz rá több igény – vagy költségvetés –, akkor már lehet magyar szakembert is választani: Kurucz Marion Budapesten élő hivatásos intimitás koordinátor.

Kik képezték ki erre a szakmára?

Két neves brit profitól, Katharine Hardman és Elle McAlpine-tól tanultam ki a szakmát, akikkel a Szegény párák budapesti forgatásán ismerkedtem meg. Ma már az általuk alapított brit EK Intimacy csapatának tagja vagyok.

Hogyan zajlott a képzése?

Egy évig tartott online formában, aztán két heti londoni személyes tréning után jött a vizsga. Ezen minden aspiráns kapott egy színészpárt és nagyon különböző intim jelenteket kellett közösen velük kidolgozni, majd végül bemutatni.

Ha most azt mondom, hogy kedvet kaptam és szeretném az intimitás koordinátor szakmát kitanulni, ehhez milyen előkészületek javasoltak?

Ahogy a mentoraim, én is úgy vélem, ha valaki ezt a szakmát szeretné kitanulni, akkor már rendelkeznie kell filmszakmai múlttal. Elsősorban úgy nevezett „on set”, azaz konkrét forgatási tapasztalatokkal. Azaz tudnia kell, hogy hogyan működik a díszlet, hogyan működik a gyártási folyamat.

Hogyan zajlik pontosan az intimitás koordinátor munkája? Mikor csatlakozik egy-egy produkcióhoz?

Első körben a producerekkel ülök le hosszabban beszélgetni, megtárgyaljuk, hogy ők mit szeretnének, illetve, hogy nekem milyen a metódusom. Második körben megkapom a forgatókönyvet, mely alapján készítek egy úgynevezett Breakdown-t, hogy megjelöljem azokat a jeleneteket, melyekről úgy gondolom, hogy bármi munkám kell, hogy majd legyen velük. A szkriptet megjegyzésekkel és kérdésekkel tűzdelem meg, melyeket már következő körben a rendezővel tárgyalom meg. Például, mit gondol arról, ha egy forgatókönyvben az van leírva, hogy „Andi és Attila szenvedélyesen szeretkeznek”. Pontosabban, hogy ennek kapcsán milyen jelenetet tervez, mennyi ideig tart az intimitás, mennyire meztelenek a szereplők, esetleg eljutnak-e az orgazmusig. Ugyanakkor az is fontos tény, hogy a koordinátorra nem csak a szex jelenteknél lehet szükség, mert intimitással jár az is, ha mondjuk egy anya babát szoptat, vagy az is fontos feladat megoldani, ha egy színésznő szimplán mondjuk nem szeretné, hogy lássák a melleit. Ezután az érintett jeleneteket át kell beszélni a színészekkel, akik olykor más véleményen vannak az esztétikáról, mint a rendezők. Így ezek után jönnek az újabb egyeztetési körök.

Ez egy egészen komplex folyamat.

Hogyne. A második körben akár vissza is mehetek a producerekhez, hogy a jogi kérdésekről egyeztessek, mert a nyugati színészeknél manapság már külön szerződés tárgya, hogy pontosan miben egyeztek meg a meztelenség és szexualitás kapcsán. Ezek után megyek vissza a rendezőhöz, hogy közösen találjuk meg a kreatív megoldásokat a szituációkra. Továbbá minden részleggel – a kosztümösöktől a kellékesekig – le kell egyeztetni, hogyan zajlik majd egy-egy adott felvétel. Ha pedig „zárt set” van – azaz komolyabb meztelenséggel vagy aktussal járó szcéna –, akkor pedig az első asszisztenssel kell legyeztetni, hogy csak a lehető legminimálisabb stáb legyen jelen a felvételek alatt.

Gondolom, a forgatáson is jelen van.

Pontosan. A forgatás során a koordinátor ott van a rendező és a szereplők mellett, hogy együtt oldjanak meg mindent. Nem is említettem a folyamat technikai és fizikai részét, pedig fontos, mivel már a próbánál a fejemben kell lennie a teljes koreográfiának, hogy a színészek miképpen érjenek egymáshoz. Ezeket többször el kell előre próbálni velük, hogy amikor a set-ben készen állunk a forgatásra és nagyon kevés az idő, minden a lehető legtökéletesebb legyen.

Említette, hogy az EK Intimacy csapat tagja. Elsősorban Magyarországon forgó nemzetközi produkciókban dolgozik?

Többnyire. Intimitás koordinátorként dolgoztam Tarik Saleh Eagles of the Republic című új filmjén, mely Isztambulban forgott. Magyarországon Annabel Jankel Desperate Journey második világháborús című drámáján, továbbá a Little Disasters című, Diane Kruger főszereplésével, illetve a Michael Shannonnal forgó Death by Lightning sorozatokon voltam az intimitás koordinátor. Egyetlen magyar kreditem Beleznai Márk Felfáztam című etűdje, mely az idei Friss Húson debütált, ezt még a képzési időszakom alatt vállaltam. Sajnos magyar stábok nem szoktak keresni, de ezúton is üzenem, hogy a jövőben nyugodtan hívjanak fel. Fontos, hogy ez a szakma elismertebb legyen hazánkban, ezért a Nemzeti Filmintézet Fast Forward programjának keretében tartottam korábban workshopot, de a freeSZFE-n is tanítottam már az intimitás fontosságára színészeket. - CS.G.