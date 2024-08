Veres Tamás: Görög isten

Veres Tamás;

testépítés;testedzés;párizsi olimpia 2024;

2024-08-03 07:13:00

Görög isten koromban Olümposzom

az edzőterem volt. Kidobóemberek,

maffiózók és baromfitenyésztők edzettek

körülöttem. Mindegyik arcára kiült a méla

döbbenet, amikor elmondtam nekik, hogy

könyvelőként keresem a kenyerem. Még

a személyi edzőmnek is leesett az álla.



Görög isten koromban száznegyvenhat kilót

nyomtam fekve. Kövér emberek, akik

hosszú évek munkájával növesztették

hatalmasra pocakjukat, irigykedve

bámulták az izmaimat, amelyeket

hosszú éveken át fejlesztettem.



Görög isten koromban az edzéseimet

lépcsőzőgépen popsijukat formáló

műkörmöt meresztő plázacicák nézték

nyálcsorgatva. Szelfiket készítettek

magukról, ügyelve, hogy a háttérben

látszódjak én is edzés közben.



Görög isten koromban szteroidot

szedtem. A tabletták segítettek

görög istenné válni. Lelkes

segédmunkásként asszisztáltak

testem építéséhez és emberi

kapcsolataim lerombolásához.



Görög isten koromban üres

lakásba mentem haza. Esténként

nézegettem egy fényképet. Én

voltam rajta kövéren, mellettem

a nő, aki akkor is görög istennek hitt,

amikor még nem voltam görög isten.



Görög isten koromról ritkán

mesélek életem párjának. Néha

kidobóemberek, baromfitenyésztők,

plázacicák köszönnek rám az utcán.

Hívnak vissza az Olümposzukra, de én

már nem akarok görög isten lenni.