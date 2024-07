Nem jó hír, egyre jobban véd a norvég kapus

B. P.;

férfi kézilabda;párizsi olimpia 2024;

2024-07-31 09:15:00

11-15. perc: Blonz maradt őrizetlenül és kihasználta a lehetőséget (4-4). A következő támadásnál Sagosen talált be (4-5). Lékai bejátszása után Bánhidi egyenlített (5-5). Bjoernsen lépett ki a védők között, ismét vezet az ellenfél (5-6). Ancsin bombáját védte a norvég kapus, Blonz kettőre növelte a különbséget (5-7). Szita kísérletét is hárította Bergerud. Fazekas lövését is védte az ellenfél kapusa, akinek 10 lövésből 5 védése van, Palasics mérlege 9 lövésből 2 védés. Bodó indítása után Imre szerzett szép gólt (6-7).