Tóth Krisztián és Gercsák Szabina is az első meccsén búcsúzott

2024-07-31 12:29:00

Az MTK férfi klasszisa újbóli dobogós helyezése esetén az első magyar cselgáncsozó lehetett volna, akinek két ötkarikás érme van.

A 70 kilogrammos Gercsák Szabina és a 90 kilogrammos Tóth Krisztián is kikapott első mérkőzésén, így kiesett szerdán a párizsi olimpia cselgáncstornáján.

Tóth Krisztián, az MTK klasszisa – aki bronzérmet nyert a tokiói játékokon – a 32 között a román Alex Crettel találkozott, akit legyőzött eddigi egyetlen összecsapásukon, a tavalyi Európa-bajnokságon. A nemzetközi eredményeket tekintve az ellenfél egy Eb-bronznál tartott, míg a 30 éves magyar vb-ken kétszer, Eb-ken pedig már ötször állhatott dobogóra.

Második csatájukra a Mars-mező Arénában került sor, ahol Cret kezdett jobban, kétszer is földharcra kényszertette Tóthot, akit egy perc után meg is intettek. A magyar dzsúdós egy remek válldobást indított, de nem tudta továbbvinni az akciót, viszont Cret is megkapta a figyelmeztetést. Az alapidő lejárta előtt megint Tóthot intették, majd jöhetett az aranypontig tartó ráadás. A hosszabbításban a román cselgáncsozó volt aktívabb, ami szűk másfél perc elteltével újabb figyelmeztetést ért a magyar versenyző számára, és a harmadik intés már a leléptetését jelentette. A hétfős magyar küldöttség talán legnagyobb éremesélyese így helyezetlenül zárt a francia fővárosban.

Tóth Krisztián elismerte, hogy a román Alex Cret megérdemelten nyert ellene a 32 között:

„Elég közel álltunk egymáshoz, mégis az ő fogása többször érvényesült, mint az enyém. Ez a sidóban is megmutatkozott. Megelőzött technikákkal, jogos volt a harmadik intés is, amivel elvesztettem a mérkőzést. Igazából még nem tudom, hol keressem a hibát, úgy érzem, nem voltam stresszes. Nagyon akartam azt, hogy történelmet írjak, hogy én legyek az első magyar cselgáncsozó, aki két olimpiai érmet nyer”

– nyilatkozott Tóth Krisztián. Hangsúlyozta, volt olyan időszaka a mérkőzésnek, amikor sikerült román ellenfele fölé kerekednie. „De ez nem volt elég sajnos. Visszajött az aranypontra, ami ráadásul az én pályám szokott lenni az esetek többségében, de most nem ez történt” – tette hozzá.

A csütörtöki versenynapon a 100 kilós Vég Zsombor lép tatamira az olimpián.

Gercsák Szabina, az Atomerőmű SE 28 éves versenyzője első olimpiai mérkőzésére készült, és a 32 között a kétszeres kontinensbajnok ausztrál Aoife Coughlan várt rá, akitől mindkét eddigi találkozójukon kikapott.

A harmadik összecsapáson az Eb-bronzérmes magyar nem találta a fogást riválisán, és két perc elteltével már két intésnél tartott. Így jutottak el a hosszabbításig, amelyből 13 másodperc telt el, amikor Coughlan egy hátsó gánccsal földre vitte Gercsákot, és nyert. A magyar dzsúdós így helyezetlenül zárt.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt, erre is számítottam, mert az ausztrál lánynak olyan a testalkata, ami nem túl kedvező számomra. Alacsonyan van a súlypontja, ilyen versenyzők ellen mindig nehéz egy olyan magas lánynak, küzdeni, mint én vagyok. Próbáltam azt a taktikát alkalmazni, amit az első összecsapásunkon, majdnem összejött”

– nyilatkozott Gercsák Szabina. Hozzátette, nem érezte magát a legjobb formában, de ez szerinte nem is kellett volna ahhoz, hogy nyerjen. „Dobni kellett volna, mert neki az a taktikája, hogy folyamatosan megelőz. Ez most azon múlt, hogy ki kel fel jobban” – fogalmazott.