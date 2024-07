Mészáros Krisztofer kilencedik lett a férfi tornászok összetett döntőjében

MTI-Népszava;

olimpia;torna;párizsi olimpia 2024;

2024-07-31 22:13:00

A japán Oka Sinnoszuke győzött.

Mészáros Krisztofer nagyszerű teljesítménnyel a kilencedik helyen végzett a férfi tornászok egyéni összetett fináléjában szerdán a párizsi olimpián.

A keddi kánikula szerdán sem enyhült Párizsban. A hőmérséklet 30 fok felett volt napközben, a tornaversenyeknek otthont adó, 15 ezer néző befogadására alkalmas Bercy Arénába lépve pedig fokozódott a hőségérzet. Az impozáns, gyepszőnyeggel borított csarnok folyosóit ugyanis nem hűtötték, mindössze néhány óriási ventilátorral igyekeztek elviselhetőbbé tenni a viszonyokat a helyiek. A belső térbe lépve ugyanakkor a roppant meleget hűvös váltotta fel, mert itt érezhetően nem spóroltak a légkondiciónálással.

A férfiak 24 versenyzőt felvonultató döntőjében 1996 óta nem volt érdekelt magyar olimpián. Atlantában Supola Zoltán a 22. helyen végzett, ennél viszont Mészáros Krisztofer jobb eredményben bízhatott előzetesen. A 22 éves sportoló - aki az idei Európa-bajnokságon ötödik volt ebben a számban - ugyanis 14. helyen jutott fináléba és a szombati selejtezőben több apró rontása is volt, kedvenc szerén, talajon pedig nagyobb hibákat vétett.

Mészáros a bemutatásnál mosolygósan lépett a küzdőtérre és vonult első szeréhez, a gyűrűhöz, melyen csoportja negyedikjeként mutatkozott be. Itt szombaton nagyon szép gyakorlatot produkált, egyedül a leugrásából lépett el és 13,500 pontot kapott. Ezúttal a szombatinál is szebben tornázott. Erőelemeit szinte rezzenéstelenül mutatta be, kézenállásoknál is csak aprókat korrigált, majd a leugrása végén csupán egészen apró elszökkenéssel zárt. A bírák azonban minden pici pontatlanságot alaposan kiveséztek és hosszú percek után arra jutottak, hogy 13,400 pontot adnak a magyar tornásznak, aki hatos csoportjában a harmadik legjobb eredményt érte el, összességében pedig a 18. helyen állt az első kör után.

A szerváltásnál Mészárosék az ugráshoz sétáltak át, amin szombaton lezárta selejtezőjét 14,366 ponttal. Az ugrás szombaton remekül sikerült, és Mészáros szerdán is nagyon szép produkciót nyújtott, mellyel picivel több pontot szerzett, a 14,400-es eredmény pedig azt jelentette, hogy két szer után a 14. pozícióba lépett fel.

A hangulat kiváló volt a csarnokban, a nézők együtt éltek a versennyel, minden bravúros gyakorlatot díjaztak és a rontásoknál is hatalmas biztatásba kezdtek. A harmadik szer előtt abban lehetett bízni, hogy Mészáros előbbiért kapja majd a tapsot, mivel a korlát jött a számára, melyen szombaton megalapozta szerdai döntőjét, s melyen második tartalék a szerenkénti döntőre. Ezúttal viszont nem sikerült hiba nélkül teljesítenie programját, egyszer kissé berogyott a keze a kézállás közben, a leugrásnál pedig ellépett. A szombati 14,733 pont így "távolinak" látszott, ugyanakkor a produkció egyéb részének tökéletes végrehajtása és anyagerőssége révén csak kevéssel kapott kevesebbet, 14,300 pontot, amivel a hatodik helyre ugrott előre összetettben.

Mészáros hátránya 0,832 pont volt a vezető japán Oka Sinnoszuke előtt, a selejtezőben legjobb kínai Csang Po-heng pedig mindössze 66 ezreddel állt előtte a hatodik helyen. Közben féltávnál úgy tűnt, a címvédés elmarad, mivel a japán Hasimoto Dajki a lóról leesett és csak a 18. volt.

A kiváló pozícióban álló Mészáros újabb erős szerén, nyújtón következett, melyben bőven hagyott szombaton rossz leugrása miatt. A döntőre korrigálta a hibákat, a szeren gyönyörűen tornázott, mind a négy repülőeleme tökéletesre sikerült és a leugrása is sokkal jobb volt, majd széles mosollyal hagyta el a pódiumot. A pontozók azonban nem látták jobbnak a szerdai gyakorlatot és éppen annyit, 13,666 pontot adtak rá mint a selejtezőben. Majd néhány perc múlva egy tizeddel erősebbre (13,766 pont) módosították az eredményt. Mészáros arcán az eredményt látva már közel sem volt olyan széles a mosoly, de szinte rögtön megkezdte a felkészülést a folytatásra.

A negyedik szer után a nyolcadik pozíció volt az övé, az első két helyen álló, egyaránt bravúros korlátgyakorlatot bemutató ukrán versenyzőtől, Oleh Verniajevtől és Ilja Kovtuntól közel két ponttal volt leszakadva, de következett kedvenc szere, a talaj, melyen szombaton nagyokat rontott (12,600 pont) és messze elmaradt legjobbjától. A kvalifikációban az első két ugrósorba csúsztak hibák, ezúttal viszont ezek sokkal jobban sikerültek, nem lépett ki és a kezét sem tette le az ugrássorok végén, majd a folytatásban is pontosan tornázott. A szombatinál némileg könnyebnek tűnő gyakorlatára 13,933 pont volt a jutalma.

Mészáros Krisztofer lólengéssel zárta karrierje első olimpiai fináléját. A hatodik szert azzal a tudattal várhatta, hogy képes lehet javítani a szombatihoz képest, mert akkor a gyönyörű produkció végét elrontotta, nem tudta kézen állásból végrehajtani a leugrást, melyben ráadásul nem tudott megállni. Ezúttal viszont végig szépen teljesített és a leugrás is tökéletes volt, ami 14,100 pontot ért. Ezzel összetettben 83,899 ponttal zárt a .. helyen.

Az érmekért folyó versenyben az ötödik körben „helyreállt” a rend, ugyanis az ukránokat leszorítva Oka Sinnoszuke és a két kínai klasszis, Hsziao Zso-teng és Csang Po-heng ugrottak fel az első három helyre. Végül pedig Oka győzött, Csang és Hsziao előtt.