Böde-Bírót fejbe dobták, egyre jobban véd, fordítottak a magyarok

B. P.;

női kézilabda;párizsi olimpia 2024;

2024-08-01 14:20:00

11-15. perc: Vámos tört előre harcosan és egy védővel a nyakában is bevette a spanyol kaput (6-7). Gutierrez lőtte fejbe Böde-Bírót, amiért két perc kiállítást kapott, a magyar kapus folytatni tudta a játékot. Szöllősi-Schatzl egyenlített a bal szélről (7-7). A spanyolok a kapus helyett is mezőnyjátékost küldtek be, Gassama került ziccerbe, a magyar kapus hárított, Győri-Lukács pedig megszerezte a vezetést a magyaroknak (8-7). Böde-Bíró egymásután három lövést védett, Klujber góljával kettővel vezetnek a magyarok (9-7), időt kértek a spanyolok.