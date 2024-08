Megérdemelt magyar vezetés

B. P.;

női kézilabda;párizsi olimpia 2024;

2024-08-01 14:36:00

26-30. perc:. Prieto lövését védte Böde-Bíró. Debreczeni-Klivinyi ziccerből lőtt, de Wiggins mentett. Fernandez lapos lövését védte Böde-Bíró két és fél perccel a félidő vége előtt. Lara Gonzalez talált be a magyar kapuba (14-11), 2:15 perc van még hátra a dudaszóig. Gutierrez lövése is elakadt Böde-Bíróban, az ellentámadásból nem lett gól, Lara Gonzalez viszont betalált 15 másodperccel a félidő befejezése előtt (14-12). Nehezen lendült játékba a magyar válogatottnak, amely, miután összeállt a védekezése egyre jobban elhúzott ellenfelétől és megérdemelten vezet az első játékrész után, köszönhetően az összesen hat védést bemutató Böde-Bíró Blankának is.