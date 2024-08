A hidra feje

Gál Mária;

Izrael;Hamász;

2024-08-02 06:00:00

Fuad Sukur, a 12 gyermek szombati haláláért felelős Hezbollah stratéga „kiiktatva”, jelentette be az izraeli hadsereg. Iszmáíl Haníjé, a Hamász politikai vezetőjének „kiiktatását” ugyan hivatalosan nem vállalta fel a zsidó állam, de afelől senkinek sincs kétsége, hogy a vele végző csapás mögött is Izrael áll.

Sokan gyászolnak. De sokan ünnepelnek is most, mint Oszama bin Laden 2011-es amerikai kiiktatása idején is tették, és hiszik, hogy levágott feje nélkül tehetetlen lesz a hidra. Az élet azonban cáfolja ezt a naiv optimizmust és rendre megerősíti, hogy a terrorizmus valóban olyan, mint a görög mitológia szörnye, a Hüdra, minden levágott feje helyett kettőt növeszt. Héraklésznek leleményességével sikerült legyőznie Hüdrát, de a való világnak még vélhetően sokáig kell várnia a maga Hérakleszére.

Izrael ezt a háborút – nem a tavaly október 7. után kezdődött gázait, hanem a sokévtizedest, amelyet saját létéért, biztonságának garantálásáért vív - elveszítette. A célzott gyilkosságok világszerte visszatetszést keltenek, hovatovább már senkit sem érdekel, hogy a lebombázott gázai iskola, kórház, lakóház tényleg terrorbázis volt, a Hamászt pedig sokkal kevésbé érdekli a palesztin lakosság biztonsága, mint a „megszállókat”, mert a terrorcsoportnak minden újabb „mártír” úgy kell, mint egy falat kenyér.

A világ szemében ez Dávid és Góliát harca, ahol egyre többen Dávidnak szurkolnak. Iszmáíl Haníjé Hamász-vezér helyére rövidesen új politikai vezető áll, a háború pedig folytatódik. Gázában előbb-utóbb felülkerekedik az izraeli haderő, talán a regionális eszkaláció sem következik be, de a fegyvernyugvás úgyis csak átmeneti lesz, mint ahogy eddig is. Izraelnek hiába van igaza, hiába van joga az önvédelemre, ha hovatovább azt már szövetségesei is kétségbe vonják.

A zsidó állam egyetlen esélye arra, hogy végre biztonságban élhessen az, ha tudomásul veszi, hogy a Hamász most már tényleg egy eszme, eszméket pedig semmilyen szuperfegyverrel nem lehet legyőzni. Izraelnek meg kell találnia a maga Hérakleszét, mert Hüdra sosem fogja magától feladni.