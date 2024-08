Már 2026-ban betilthatják az Airbnb-t Terézvárosban

Szalai Anna;

2024-08-01 14:54:00

Korlátozni nem lehet a rövid távú lakáskiadást, csak engedni vagy tiltani. Ha a terézvárosiak az utóbbira voksolnak, akkor 2026-tól tilos lesz a kerületben az Airbnb-t – mondta lapunknak Soproni Tamás VI. kerületi, momentumos polgármester.

Ügydöntő szavazást tartanak az Airbnb-ről Terézvárosban. Szeptember első két hetében arról dönthetnek a VI. kerületben élők, hogy az önkormányzat betiltsa-e a rövid távú lakáskiadást vagy sem. A kerületvezetés egyetlen kérdésre vár választ: „Egyetért azzal, hogy a VI. kerületben tiltsuk meg a társasházi lakások kiadását Airbnb-típusú szálláshelyként?”

A válaszok alapján az önkormányzat továbbra is egész évben lehetőséget ad vagy éppen egyetlen napon sem engedi meg a rövid távú szálláskiadást. Ha a kerületiek a tiltás mellett döntenek, akkor még idén decemberben rendeletet alkot erről a testület és – kellő időt hagyva a vállalkozóknak a felkészülésre – 2026. január elsejétől az egész kerületben, teljes egészében betiltja az Airbnb-t.

A korlátozás nem járható út – mondta a Népszavának Soproni Tamás, a városrész momentumos polgármestere. Arra is felhívta a figyelmet: az önkormányzatnak nincs se kapacitása, se jogi eszköze arra, hogy ellenőrizze, az adott lakást 60, 75 vagy akár 180 napra adják ki egy évben. Így a voksoláson csak a teljes tiltás, illetve a jelenlegi szabad bérbeadás között választhatnak a lakók. Ez viszont egyetlen próbavásárlással ellenőrizhető.

Az Országgyűlés 2020-ban az úgynevezett „Airbnb-törvénnyel” felhatalmazta néhány budapesti kerület önkormányzatát, hogy rendeletben állapítsák meg „a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számát”. A lehetőséggel eddig egyetlen kerület sem élt.

Kétélű fegyver ez. Sok kerületi számára a rövid távú lakáskiadás jelenti a megélhetést, mások számára munkalehetőséget biztosít. Sokan másodlagosan élvezik az előnyeit például kereskedőként vagy vendéglátósként. És azt sem szabad elhallgatni, hogy az önkormányzatnak ez évi csaknem 700 millió forintos bevételt jelent

– magyarázta az önkormányzati óvakodás okát a terézvárosi polgármester. De nagy az árnyoldala is mindennek: az Airbnb miatt jelentősen emelkedtek az albérletárak a kerületben, sokakat zavar a jövő-menő szomszédság, másrészt a lakosság elvándorlásában is szerepet játszik, hiszen nem ritkán külföldi befektetők vásárolják fel a lakásokat, hogy azután rövid távra kiadhassák. A kerületben 2005-ben még 44 ezren éltek, most már csak 35-36 ezren. Ráadásul Terézváros esetében nem csupán a körúton belüli részek, hanem az egész kerület érintett – tette hozzá Soproni Tamás, akit a júniusi választáson a kerület lakói megerősítettek tisztségében.

A tét nem kicsi, hiszen a kerületben jelenleg 2226 legális magán- és egyéb szálláshely üzemel, a KSH adatai szerint a teljes terézvárosi lakásállomány 7,6 százaléka. Az önkormányzat - segítve a döntést - kiadványt készít a teljes tiltás melletti és az ellene szóló érvekről, melyet a szavazás előtt minden háztartásba eljuttatnak. Ezenfelül konferenciát is szerveznek, amelyre lobbistákat, lakáspolitikusokat, szakmabelieket is meghívnak.

A szavazás lebonyolítási költségei ezzel együtt sem lesz több néhány milliónál – mondta Soproni Tamás, mivel az online voksoláshoz a fővárosi konzultációnál is használt, a városvezetésről ingyen megkapott szoftvert használhatják. Arra kérdésünkre, hogy miért nem várták meg az új önkormányzati ciklus kezdetét az ügydöntőnek szánt szavazással, Terézváros régi-új polgármestere azt válaszolta: az Airbnb ügy egyike volt a választási programjuk hat kiemelt pontjának. A kerületiek támogatták ezt, hiszen őt és a testületet is újraválasztották, így a változó vezetésű és összetételű testületekkel szemben ők nem ügyvivőként működnek októberig. Így nincs is mire várni. Náluk már megkezdődött az új ciklus. Ráadásul a nemzeti és egyéb konzultációkkal szemben ők olyasmiről kérdezik meg a lakosságot, amelyben joguk van eljárni.

Soproni Tamás nem lenne meglepve, ha a kerület példáját a VII., VIII. és a IX. kerület is követné,

hiszen a téma szóba került a kampány idején tartott kihelyezett kabinetülésen is. Bár minden kerületet másként érint a jelenség, de a súlyát valamennyi polgármester érezte. Márpedig az akkori beszélgetőpartnerek mindegyikét újraválasztották, így lehetőségük is van a változtatásra. Ez már csak azért is szükséges lehet, hogy a Terézvárosból kiszoruló airbnb-zők ne árasszák el a többi belvárosi kerületet.