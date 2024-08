Zárt ajtók mögött találkozott Karácsony Gergely és Magyar Péter, legalább abban sikerült megegyezniük, hogy egyelőre senki nem mond semmit

Szalai Anna;

Budapest;Karácsony Gergely;egyeztetés;Fővárosi Közgyűlés;Magyar Péter;

2024-08-02 05:45:00

Akadnak meglepő vágyak. A tét nagy, mert többsége egyiküknek sincs a budapesti városházán, így nem lesz könnyű működtetni a fővárost.

Csaknem két hónapig halogatta az első egyeztetést Budapest újraválasztott főpolgármestere, Karácsony Gergely és a politikai színtéren üstökösként feltűnő Magyar Péter, a 33 tagú Fővárosi Közgyűlésben 10 mandátumot szerző Tisza párt elnöke. Ezzel az eredménnyel a fővárosban beérték a Fideszt, hiszen ugyanannyi képviselői helyet tudhatnak magukénak, mint a választáson szinte teljesen új neveket tartalmazó listával induló kormánypárt. Az ellenzéki oldalon pedig a legnagyobb erőt képviselik, hiszen a főpolgármestert adó Párbeszéd-DK-MSZP pártcsoport csak hét mandátumot szerzett. A főpolgármester-választás elnyújtott csatájában veszítő Vitézy Dávid az LMP-vel és a Kutyapárt három-három képviselőt küldhet a közgyűlésbe.

A hosszan tologatott – csütörtökön megejtett – első találkozóról végül mindkét fél meglehetősen szűkszavú nyilatkozatot adott ki. Karácsony arról írt, hogy megkezdte a tárgyalásokat a Fővárosi Közgyűlésbe bekerült pártok vezetőivel, elsőként Magyarral. Az egyeztetések folytatódnak. Azok eredményéről a megbeszélések lezárta után beszél majd. Magyar kissé degradálva az eseményt, „informális egyeztetésről” írt, jelezve, hogy folytatják, de a közeljövőben a többi fővárosi frakció vezetőjével is felveszi a kapcsolatot. Abban legalább sikerült megegyezniük, hogy egyelőre senki nem mond semmit.

A kép tehát nem lett tisztább. Karácsony Gergelyt új kihívás elé állította a választás: az előző önkormányzati ciklustól eltérően kényelmes többségi támogatás nélkül kell vezetnie a várost. Tegyük hozzá, ezzel egyik elődjének, sem Tarlós Istvánnak, sem Demszky Gábornak nem kellett megküzdenie. Igaz, utóbbinál azért folyamatos volt az MSZP-SZDSZ pártharc, így állandó alkudozásra kényszerült. Karácsony helyzete még kényesebb. A Fidesszel való együttműködés nehezen lenne elfogadtatható az ellenzéki választókkal. (Bár az önkormányzati működés a közgyűlési látványszínháztól eltekintve jóval kevésbé konfliktusos, mint gondolnánk. A most véget érő ciklusban az előterjesztések több mint felét egyhangúan fogadták el, vagyis a Fidesz, a DK, a Momentum, az MSZP és a független képviselők egyformán igennel szavaztak.)

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kicsit macerás partnernek ígérkezik, Baranyi Krisztina több alkalommal is Karácsony Gergely indítványa ellen szavazott, de vélhetőleg ügyek mentén többnyire meg tudnak majd egyezni. A többséghez viszont ez kevés. Ehhez még a Vitézy Dáviddal és az LMP két másik jelöltjével kötött alkalmi szövetségek sem elegendőek,

hiszen Karácsonynak 17 támogatóra lesz szüksége minden egyes előterjesztéshez. A három fent említett képviselői csoport pedig együtt se több 13-nál. A Tisza tehát megkerülhetetlen lesz a következő öt évben.

Mindezek fényében elég rossz viccnek tűnik, hogy Karácsony Gergely egy tévéműsorban kérdezett rá Magyar Péter telefonszámára. Azóta sikerült megszereznie, de nem kapkodták el az egyeztetést. A Tisza párt vezetője az Európai Parlament pozíciószerzésével és a párt tisztújításával volt elfoglalva. A fővárosban se izgatták magukat különösebben. A háttérből azzal hárítottak lapunknak, hogy „senkit nem hajt a tatár, hónapok vannak még az alakuló ülésig”. Karácsony és az egész stáb elment kipihenni a kampányt és a hosszúra nyúló választás fáradalmait.

Immáron augusztust írunk és október elsejére döntésképes csapattá kellene alakítani ezt a politikai értelemben széttöredezett csapatot.

A törvényes működéshez meg kell egyezni a bizottsági struktúrában, a tagokban és elnökökben, ki kell osztani a nagy fővárosi közszolgáltató cégek igazgatósági és felügyelő bizottsági helyeit.

A törvény által meghatározott minimumfeltételek közé tartozik legalább egy főpolgármester-helyettes választása. (Jelenleg négy helyettes van: Bősz Anett, Kerpel-Fronius Gábor, Kiss Ambrus és Tüttő Kata). Karácsony korábban azt mondta, ha csak egy helyettese lesz, akkor az Kiss Ambrus lesz, aki jelenleg általános helyettese. Kiss a Népszava kérdésére azt válaszolta: ha felkéri a főpolgármester, akkor folytatja a munkát.

A működőképesség biztosításához legalább egy pénzügyi, illetve vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottságra is szükség lesz. Meg kell választani a cégek igazgatóságát és a felügyelőbizottságokat. Ezek nélkül – az általános cégjogi szabályozás szerint – nincs törvényes működés, így hiányuk a cég felszámolási eljárását vonja maga után. A 2025-ös költségvetést legkésőbb jövő február végéig kell elfogadni, míg a zárszámadást május végéig. Utóbbi hiányában felfüggesztik az állami normatív támogatások folyósítását.

Magyar Péter által kissé lekicsinylően informális találkozóként emlegetett csütörtöki találkozó előtt a múlt héten áttekintette a fővárosi képviselőkkel a Tisza Párt budapesti prioritásait. A közösségi oldalon közzétett lista meglehetősen hosszúra sikeredett. Ennyi témát még példálózva sem lehet áttekinteni. S még ha meg is állapodnának a felek abban, hogy ezeket közös célnak tekintik – ez könnyen kivitelezhető, hiszen Karácsonyék is ezzel indultak neki 5 évvel ezelőtt –, akkor se jutottak sokkal előrébb, hiszen éppen a később kidolgozandó részleteken szoktak megcsúszni a dolgok. Másrészt akadnak meglepő vágyak,

mint például egy új gyalogos híd építése, amelynél vélhetőleg ezernél több fontosabb feladat is lehet a fővárosban.

Míg más ügyek visszatérő témák, így a Duna bevonása a budapestiek életébe vagy éppen a belső kerületek szabályozásának egységesítése például parkolásban, vendéglátásban. Ezek már 2019 óta fenn vannak Karácsony prioritási listáján is, csak éppen a kerületi, üzleti, kormányzati külön érdekek mindig útjába álltak.

Érdekes felvetés az eddigi pazarló működés racionalizálása, ami eddig leginkább a Fidesz narratívája volt és Kiss Ambrus pénzügyekért felelős jelenlegi főpolgármester-helyettes vélhetőleg hosszú táblázatokkal és grafikonokkal mond majd ennek ellent, amit egyébként az Állami Számvevőszék jelentése is alátámaszt. A zöldterületek növelésére már Fürjes Balázs volt Budapest-fejlesztési államtitkárnak is volt egy nagyszabású terve, de kormányhoz közel állóként sem sikerült rá pénzt szereznie. A főváros és a kormány viszonyának rendezése is elég merész vállalásnak tűnik, hiszen Karácsony és Magyar egymást túllicitálva kritizálja Orbán Viktor miniszterelnököt. Ciklusokon átívelő fejlesztési koncepcióból már Dunát lehet rekeszteni, a közvetlen uniós fejlesztési források lehívásában pedig a jelenlegi városvezetés is egészen jó volt. A Tisza a háziorvosi- és az ügyeleti rendszert betegbaráttá tenné, ami nem lesz könnyű: a rendszert épp október elsejétől alakítja át az Országos Mentőszolgálat, erre pedig kevés ráhatása lesz rá az önkormányzatnak.