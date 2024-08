Lendvai Ildikó;

2024-08-03

Komolyan aggódom. Lehet, hogy lecsapolnak, illetve ezt még nem tudni egész biztosan. Attól függ, hogy woke vagyok-e vagy nem.

Megalakult tudniillik a „Woke busters” szervezet, az Alapjogokért Központ főigazgatója jelentette be. A lecsapolás az ő alapjoguk lehet. A céljuk, hogy „lecsapolják a woke mocsarat”, és ezáltal visszafoglalják a Nyugatot. Megjegyzem, Orbán már 2022-ben bejelentette, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, és azon mód le is csapoljuk. Ebbe valami hiba csúszhatott, ezért most újra kell kezdeni, de nagyobb léptékben. Mit nekik Brüsszel! A cél az egész nyugati világ woke-talanítása, megszabadítása a „progresszív ármánykodástól”. Azoktól is, akik nem tudják, mi a woke, mert azért ez még nem kötelező.

Alapjogi Szánthó Miklós a sajtótájékoztatóján leszögezte: „Reszketnek a woke-mocsár lakói.” Részemről reszketek is, a bizonytalanságtól mindenképpen: én a mocsárlakók között vagyok, vagy megúszom? A nevet még csak-csak értem: a „Woke busters” a „Ghost busters” (Szellemirtók) c. sci-fi filmvígjáték mintájára alkotott fogalom. Ők nem a szellemeket, hanem a woke-nak nevezett mozgalmat irtják. Már a legutóbbi budapesti szélsőjobb konferencián összeálltak, ott írták alá a nyilatkozatot 59-en, köztük a fél kormány: Szíjjártó, Gulyás, Szalay-Bobrovniczky (a többiek elaludtak, vagy mi?) és kapcsolt részeik, pl. Kocsis Máté, Bayer Zsolt, Nagy Feró, Nógrádi György, Deák Dániel. Plusz külföldi elvbarátok: Janez Jansa, Mateusz Moravieczki, Geert Wilders.

Akkor a reszketés valahogy nem állt elő megfelelőképpen, ezért most újból meghirdették, hogy megszervezték a „jobboldal gyorsreagálású hadtestét”, amely egyben a „szuverenista erők riadólánca” is. Azonnal verik majd a tamtamot, ha valahol a világban woke-veszély üti fel a fejét, rendezvényeket szerveznek, ifjúsági ösztöndíjat működtetnek.

A gyorsreagálású hadtestekről kevés fogalmam van, de riadóláncnak már magam is voltam tagja. A Katicabogár őrsben kötelező volt riadóláncot szerveznünk, hogy ha váratlan esemény történik az úttörőcsapatban vagy a béketáborban, arról le ne maradjon valaki. Nem történt. Ha csak az nem, hogy anyukám megtagadta az őrsi zászló hímzését, mert szerinte a katicabogáron túl sok pöttyöt kellett volna kivarrni.

A Woke buster riadóláncában garantáltan történni fog. Mint a főszervező bejelentette, a veszélyek sűrűsödnek. Trumpnak ellenjelöltje támadt, az EP-ben mellőzik a Patriótákat.

A Hócipő közben nem átallotta az új nemzetközi frakciót, a résztvevők Putyin-kapcsolatai miatt, „Putyintern”-nek nevezni. Szóval a Hócipő is woke. És nekem a Népszava is gyanús. Gondolom, nekik is.

Bár nem értem, miért kell a Patriótákból ügyet csinálni. Semjén világosan megmondta Tusnádfürdőn, hogy az egész EP „pont olyan felesleges, mint kandisznón a csecs”. Hát akkor a mi hazafiaink minek töltik ott csecserészéssel -bocsánat: felelős képviselői munkával- az időt?

A woke ettől eltekintve is épp elég üldözni valót ad. Nem csoda, hiszen „valójában maga a kommunizmus, csak egy új, trendi-fancy, szexi elnevezéssel”. (Istenem, lehet, hogy még én is trendi-fancy és szexi lehetek?) „A bolsevikből bolse-woke lett” – rántja le a leplet Szánthó Miklós. Merthogy a „bolsevikok” (Orbán megfejtése szerint a „neomarxisták”, „nyugati újbaloldaliak”, liberálisok és egyéb szemét népség) ugyanazt támadják, mint most a woke ideológia: „Isten, haza, család hármas egységét”.

Na most bizonyos jelek arra mutatnak, hogy engem is elért a woke-fertőzés, más jelek szerint viszont állapotom nem végzetes. A miniszterelnök a budapesti demográfiai konferencián még azzal nyugtatott, hogy mi 40 év pártállami tapasztalat után „be vagyunk oltva woke-vírus ellen”. „A történelmünk úgy véd a kulturális baloldaltól, ahogy a vakcinák védenek a koronavírustól”.

Amilyen pechem van, én megint hatástalan vakcinát kaptam. Élemedett korom miatt így jártam a kínaival is a járvány idején. Mert be kell vallanom, nekem a woke mozgalom eredeti jelentése, keletkezéstörténete tetszik. A „woke” felébredést, (gondoljunk a vekkerre), éberséget, érzékenységet jelent eredetileg az amerikai feketéket sújtó, később mindenféle rasszizmus, kisebbségellenesség, a nők lebecsülése ellenében. Eddig életem és vérem. Azonban, mint a legtöbb tömeges eszmeáramlatban előfordul, újabban sok túlzás is felütötte fejét a woke ürügyén. Nem tetszik, ha korukban pozitív szerepet betöltő amerikai tábornokok, politikusok szobrát rombolják le, mondván, ők is csak rabszolgatartók voltak. Nem érzem a női egyenjogúság sérelmének, ha előre engednek az ajtón, vagy kapok egy kedves bókot fodrász után.

Viszont tartok tőle, mégiscsak a woke-hoz sorol, hogy nem vallom „Isten, haza, család hármas egységét”, amit Szánthóék a Woke-busters zászlajára írnak. A családomhoz és hazámhoz ugyan eltéphetetlen kötelékek fűznek, de nem hinném, hogy ezt az érzést Istentől kaptam. Nem vagyok t.i. istenhívő. Eddig azt hittem, ez nem bűn és nem is érdem.

Most ez a kurzus megint azt ordítja a fülembe, hogy igenis bűn. Woke-bűn.

Tisztelt Woke-busters, tessék engem eligazítani: le leszek csapolva, vagy nem?

