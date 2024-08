- Kudarc az energiaprogram, eddig csak mintegy 10 ezren mutattak érdeklődést a 20 ezer nyertesre szabott otthonfelújítási pályázat iránt

Marnitz István;

felújítás;állami támogatás;uniós támogatás;

2024-08-05 10:55:00

Az energiapazarló hazai ingatlanok több milliós számához képest a kifejezett fogyasztáscsökkentési célú, július eleje óta igényelhető otthonfelújítási támogatás iránt egyáltalán érdeklődést eddig mindössze 10 ezren mutattak – derül ki az Energiaügyi Minisztérium július végi helyzetjelentéséből. Miközben a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület korábbi becslései szerint a jelentkezés feltételeinek körülbelül 1,3 millió, 1991 előtt épült, hazai családi ház felel meg, a most rendelkezésre álló, 108 milliárd forint a kiírás szerint se elegendő 20 ezernél több ingatlan felújítására. Az RRF-REP-10.13.1-24 jelű, uniós hátterű program honlapja szerint a keretre beérkezett igények mutatója tegnap is 0 százalékon állt. Bár az érintett, hivatalos szervek a kérdést kerülik, iparági becslések szerint az első hónapban a sikeresen beadott igénylések száma még az ezret sem lépte túl. Ez azért érdekes, mert az Orbán-kormány elmúlt 14 évéből ez az első, kifejezett energiafogyasztás-csökkentést célzó, magánlakásokra szabott, legalább részben vissza nem térítendő támogatás.

A papírmunka kétségkívül rendkívül bonyolult és az ördög a részletekben búvik meg – vélte megkeresésünkre Illésné Szécsi Ilona, az ingyenes energetikai tanácsadásra szakosodott Renopont üzemeltetésével foglalkozó Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Közhasznú Kft. projektvezetője. Hallott például olyan esetről, amikor a banki ügyintéző azért nem vette át a jelentkezést, mert eltért az energiatanúsítványban és a kivitelezői ajánlatban szereplő négyzetméter, miközben szakmailag köztudott, hogy míg előbbi belső, utóbbi külső méretekkel dolgozik. A kiíró előzetesen számos ilyen, a folyamat megakasztására alkalmas részletet nem tisztázott az érintett szakmai szervezetekkel, így a termékgyártókkal, a kivitelezőkkel, az energetikusokkal, a tanácsadókkal, vagy épp a teljes ügyintézést vállaló integrátorokkal, pedig ezt szerinte az uniós szerkezet lehetővé tenné. Bár némiképp szintén furcsállotta, hogy a pályázat feltételei még most is változnak, üdvözölte, hogy ezek jó része valóban könnyítés. Mindemellett széles körű szakmai felzúdulást keltett a „költségvetés és nyilatkozatok” című excel-tábla energetikai nyilatkozatának újonnan bekerült, 46. sora, amely szerint az energetikusnak igazolnia kell, hogy tervét a költségvetés ismeretében végezte el, miközben az észszerű sorrend fordított. Ráadásul ez a kitétel az energetikusra újabb, nehezen átlátható, többletjuttatás nélküli feladatokat ró úgy, hogy a kivitelezői ajánlatok minősége óvatos kifejezéssel is hullámzó. A projektvezető az energiahatékonysági kötelezési rendszerrel kapcsolatos, friss módosításokat is kifogásolta. Bár a kivitelezők, integrátorok, tanácsadók és kulcstermékek listái a műszaki segítséget nyújtó állami ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ofp.emi.hu oldalán, folyamatosan bővülnek, a MEHI szerint e szereplők minősége is egyenetlen. Ez alapján a projektvezető a jelentkezők szakmai előszűrését is hiányolja.

A hazai építőipar jelenlegi állapotában különösen fontos lenne biztosíték az ellen, hogy a kivitelező ne „tűnhessen el” - akár az előleggel együtt - a munkálatok során. Mindez az érdeklődőket a teljes ügyintézést vállaló integrátorok irányába tolja el, akik azonban több százezer forintos tarifáért dolgoznak. Ez pedig, ha épp a pályázat nem nyer, mondhatni kidobott pénz.

A gyér érdeklődés Illésné Szécsi Ilonát is meglepte. Bár a feltételek alapján a fő célcsoportot kétségkívül nem a legszegényebbek alkotják, furcsállja, hogy ennyi év várakozás után nincs néhány tízezer, önrészt és hitelfizetést vállalni képes háztartás, amely megfelel a feltételeknek és az ügyviteli akadályokon is túljut. Szerinte a roham elmaradása az indulás nem feltétlenül szerencsés, nyár közepi időpontjával is magyarázható. Ez viszont a szükséges szakmai egyeztetéseken túl azt is megkönnyíti, hogy az érdeklődő tulajdonosok, az első tapasztalatok birtokában, viszonylag nyugodtan összeállíthassanak egy vállalható, befogadható, támogatás-esélyes iratanyagot. Így Illésné Szécsi Ilona a beadott pályázatok számának nyár végi felfutásában bízik.

Most már csak az a kérdés, ilyen körülmények között miként valósul meg a szakértők – így a MEHI – által is szükségesnek ítélt, évi százezer hazai lakás szakszerű, az uniós energiafogyasztási átlag közelítését célzó mélyfelújítása – vélik megfigyelők.