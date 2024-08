- Megérkeztek Ukrajnába az amerikai F-16-os vadászgépek, belföldön már be is vetik őket

P. L.;

Ukrajna;F-16;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2024-08-04 17:55:00

Ukrán pilóták megkezdték az F-16-os vadászépek országon belüli alkalmazását - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint.

A kijevi vezetés – emlékeztet beszámolójában a Reuters – régóta lobbizik ezekért a repülőgépekért, és bár egyelőre sem az nem világos, hogy pontosan hány darab áll rendelkezésükre, sem az, hogy várhatóan milyen hatásuk lesz majd az ukrán légvédelemre, bevetésük mindenképpen mérföldkőnek számít. Volodimir Zelenszkij bejelentésének helyszínét biztonsági okokból nem hozták nyilvánosságra, már csak azért sem mert az orosz légierő elszántan kutatja azokat a helyszíneket, ahol az F-16-osok lehetnek, és olyan bázisokat vesz célba, ahol feltételezik, hogy ezeket a repülőket tárolhatják. Mindemellett az elnök elmondta azt is, hogy Ukrajnának még mindig nincs elég pilótája, akik ki vannak képezve az F-16-osok használatára. A további pilóták kiképzése folyamatban van.

Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, lobbiznak azért is, hogy az orosz rakéták ukrajnai lelövésében részt vehessen egy-egy szomszéd NATO-tagállam légiereje is, de tisztában van azzal, hogy ezzel kapcsolatban nagy a nemzetközi félelem, tartva attól, hogy eszkalációhoz vezethet egy ilyen lépés.

Mint korábban írtunk róla, hadtörténeti és világpolitikai hatása lehet az orosz és az amerikai vadászgép-technológia összecsapásának. Katonai elemzők szerint jelenleg egyetlen igazán hatékony, az ukránok számára nehezen kivédhető eszköze maradt az oroszoknak. A nagy távolságból és magasságból kioldott szárnyas bombák ellen az F-16-os vadászgépek jelenthetnek részleges megoldást. Az ukránok azt remélik, hogy a negyedik generációs vadászgépekkel visszaszerzik a hazájuk légtere feletti kontrollt. Így lehetővé válik, hogy távolabbra szorítsák az orosz támadó műveleteket előkészítő SZU-34-es és SZU-35-ös vadászgépeket, és levadásszák a Kaszpi-tenger térségéből ukrán célpontokra indított szárnyasrakétákat.