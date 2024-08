- Középfutamba jutott a kenus Fejes Dániel és Adolf Balázs is

MTI-Népszava;

kenu;1000 méter;középfutam;párizsi olimpia 2024;Fejes Dániel;

2024-08-07 15:01:00

A kenus Fejes Dániel és Adolf Balázs is megnyerte reményfutamát 1000 méteren, ezzel középfutamba jutott a párizsi olimpián.

Azok, akik szerda délelőtt nem tudtak első pályájukon, az előfutamban az első kettő között végezni, kora délután javíthattak. A három reményfutamban ugyancsak az első két hely ért folytatást.

A Honvéd 24 éves versenyzője, Fejes - aki három éve, Tokióban párosban 11. volt - az elsőben evezett az után, hogy negyedik hellyel kezdett. Ezúttal jól felépített taktikával magabiztosan győzött úgy, hogy a hajrában simán elment a sokáig vezető kubai Jose Ramon Pelier Cordova mellett.

A hosszabb távokon négyszeres világbajnok Adolf Balázsnak, ebben a számban Tokióban 15., a játékokat követő 2021-es vb-n bronzérmes magyar kenus a délelőtti evezése során harmadik lett, ezért kellett délután újra kenuba térdelnie.

A reményfutamban egy kínai és egy menekült csapatba tartozó kenus mögött harmadik volt 250, majd 500 méternél is, de aztán utóbbi versenyző lelassult, Adolf Balázs pedig a kínai mellett is simán elment, és úgy is nagy fölénnyel nyert, hogy a végén már erősen visszavett a tempóból. A folytatáshoz az első kettő között kellett végezni.

Ebben a számban a középfutamot és a döntőt pénteken rendezik.