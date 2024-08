- Tudhatták a helyiek, hogy az összes fát kivágja egy soproni utcában a fideszes önkormányzat, mégis kiakadtak

P. L.;

2024-08-07 17:50:00

42 ostorfát vágtak ki a soproni Patak utcában azt követően, hogy több lakó arról jelzett az önkormányzati képviselőnek, hogy veszélyt jelentenek a házaikra az elszáradt ágak és a járdát felnyomó gyökerek - írja a Telex, megjegyezve, hogy ezek a fák generációk óta borítottak zöld sátrat az út fölé, hangulatos helyszínné téve ezzel a Patak utcát. Ennek most vége.

A lap szerint a helyieket igen megosztotta a tömeges fakivágás. Hogy mi fog történni azt már júniusban tudni lehetett, a közösségi médiában felhívás is indult a megmentésükre és a halálta ítélt fatörzsekre is nyomtak ragasztványokat, amelyeket azonban néhány órán belül eltávolítottak. A kommentszekció aktivitásán kívül tehát eredmény nem mutatkozott a fák megmentésére, egy tüntetést szerveztek volna, ami azonban érdeklődés hiányában elmaradt.

Magas Ádám fideszes önkormányzati képviselő a Telex kérdésére úgy indokolta a történteket: „Természetesen megvizsgáltattuk szakértőkkel a Patak utca fáit, több hozzáértő véleményét is kikértük. Túlkorosak voltak, ráadásul mindkét oldalon el voltak vágva a gyökereik, tulajdonképpen egymást tartották.” A kivágások miatt feldühödött soproniak reakcióit ő is látta, de úgy vélte, hogy ha valamelyik fa esetleg kidőlt volna és kárt tett volna arra járó emberekben vagy autókban, akkor a felháborodók most ugyanúgy a felelősöket keresnék.

Az ígéret szerint új fákat fognak ültetni, de ezek gömbmeggy fák lesznek, amelyeknek kisebb lombjuk és kisebb gyökerük nő. Az utcában ezért azt remélik, hogy a probléma is kevesebb lesz velük.