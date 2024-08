- A Szigeten nem veszik át a visszaváltható palackokat, nagy erőfeszítésbe kerül megakadályozni, hogy takarítók váltsák vissza őket rendezvényen kívül

Marnitz István;

2024-08-08 10:48:00

A Szigetre a Mohu nem tud olyan méretű és befogadóképességű berendezéseket hozni, amelyek a vendégtérben lehetővé teszik látogatóiknak a palackonkénti 50 forintos díj visszaadását – indokolta megkeresésünkre Kádár Tamás a Sziget Fesztivál főszervezője, hogy bár a rendezvény palackjai is visszaválthatók, azokat a helyszínen mégsem veszik vissza. Bármely, egy ekkora fesztivál kiszolgálására alkalmas lehetőséggel éltek volna, ám ilyet a Mohu nem ajánlott – szögezte le.

Mivel így sem külföldi, sem hazai vendégeik nem kaphatják vissza a megvásárolt palackjaik után járó díjat, ezért, bár a gyártók és forgalmazók a Szigetnek elszámolják a tételenkénti 50 forintot, ők ezt a vendégeinek elengedik – tette hozzá. Emellett minden fesztiválozót arra kérnek, hogy az üres palackokat, a korábbi években megszokott módon, dobják a szelektív gyűjtőkbe.

A rendszer, pontosabban a kapcsolódó telefonos alkalmazás nem tud külföldi bankkártyára pénzt küldeni, miközben vendégeik jelentős hányada éppenséggel a határokon túlról érkezik

- tette hozzá. A Sziget hosszú évek óta nagyon jó arányban gyűjti vissza a szelektív hulladékot, ami évről évre javul és ez idén is így lesz – tette hozzá Kádár Tamás. Ugyanakkor a Mohu a rendezvény vendéglátóitól a vendégeknek ki nem adott – vagyis a kiszolgálás előtt kitöltött – palackokat visszagyűjti. Azt ugyanakkor még nem látják, hogy ez az ajánlat elegendő lesz-e a felhalmozódó mennyiség elszállítására.

Némiképp másként látja az okokat a tavaly elnyert 35 éves hulladékkoncesszió keretében az idén júliustól éles üzembe váltott palackvisszaváltásért is felelő Mol-cég. A Mohunál elsősorban azt hangsúlyozták, hogy a helyszínről 15 „mobilegységgel”, vagyis visszaváltógépet is tartalmazó járművel elszállítják a vendéglátók által a vevőknek át nem adott és így begyűjtött palackokat, amik után vissza is fizetik a tételenként 50 forintot. A Mohu felajánlott fogyasztói visszaváltási lehetőségeket, de a Sziget úgy döntött, hogy a vendégeknek kiadott palackokat továbbra is szelektíven gyűjti. E halmokat ugyanakkor a Mohu szintén elszállítja a rendezvényről, a cég számára tételenként megfizetve az 50 forintot.

Újbóli megkeresésünkre Kádár Tamás tisztázta: bár a szelektív hulladékaikat tároló „zöld pontokról” a Mohu szintén elszállítja az épen maradt palackokat, tekintve, hogy a mostani kényszerhelyzetben semmi se biztosítja az elkülönítetten gyűjtött italcsomagolások épségét,

szinte bizonyos abban, hogy a fesztiválon keletkező 1 millió 200 ezer palack többségét visszaváltás nélkül, a korábbi éveknek megfelelően a térítés nélküli szelektív lerakóba küldik. Nagy erőfeszítésükbe kerül annak megakadályozása is, hogy takarítóik az ép palackokat a rendezvényen kívül visszaváltsák.

(Egyébként mások szerint elvileg az anyagiasabb látogatók is kihordhatják a környékbeli automatákba az ép palackokat.) Ennek fényében az is kérdéses, hogy a napi mintegy 10 ezer palack feldolgozására képes visszaváltóautók elegendőek lesznek-e a vendéglátósoknál gyűjtött palackok elszállítására. Közben pedig a Mohu a fesztivál vegyes hulladékainak elszállítási díját is megtöbbszörözte – tette hozzá.

A világ egyetlen fesztiválján sem megoldott a visszaváltási díjak azonnali megtérítése – hangsúlyozták a Mohura rálátó forrásaink.

A Szigettel hónapok óta egyeztetnek: bár mobilegységeik több hónapos egyeztetéssel kialakult száma a vendéglátóegységekben felgyűlő, napi 60-70 ezer palack elszállítására alkalmas lehet, ebben rugalmasak. Azt a véleményt, hogy a zöld pontokról csak a palackok kisebb hányadát lesznek képesek a Sziget számára visszaváltani, nem osztják. A rendezvény az automaták sajátosságai miatt valóban nem alkalmas visszaváltógépek kihelyezésére - vélték. Ugyanakkor felajánlották a kézi visszavétel lehetőségét, amivel a Sziget nem kívánt élni. Mindemellett szerintük a fő gondot a készpénzmentes környezetben a kiadott voucher feldolgozhatatlansága okozta.

A Mohu ugyanakkor valóban készül egy fesztiválokra kifejlesztett visszaváltórendszerrel – tették hozzá. Kádár Tamás szintén biztos benne, hogy a 2025-ös Sziget fesztiválra már találnak mindkét fél számára elfogadható megoldást.

Mohu-közeli forrásaink szükségesnek tartották leszögezni, hogy az új rendszernek köszönhetően immár a palackok nem a patakpartokra és nem a lerakókba, hanem a feldolgozókba kerülnek, ami elsősorban a környezetünknek jó.