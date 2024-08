- Visszatért Spanyolországba Carles Puigdemont volt katalán elnök

MTI-Népszava;

2024-08-08 17:29:00

Visszatért Spanyolországba hét, emigrációban töltött év után Carles Puigdemont volt katalán elnök csütörtökön, akit a helyi rendőrség nagy erőkkel keres, mivel elfogatóparancs van ellene érvényben.

A függetlenségi politikus pártja, az Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya) által a fogadására meghirdetett barcelonai gyűlésen bukkant fel reggel, ahol beszédet mondott az összegyűlt szimpatizánsoknak. Felszólalását követően azonban eltűnt, a rendőrség által több mint kétezerfősre becsült tömegben. A hatóságok órák óta nem tudnak tartózkodási helyéről.

Az EFE spanyol hírügynökség információi szerint a katalán rendőrség őrizetbe vette a rendfenntartó testület egyik tagját, akit azzal gyanúsítanak, hogy segédkezett abban, hogy Puigdemont egy fehér színű autóval elhagyhassa a rendezvény helyszínét. A hatóságok a délelőtt folyamán ellenőrzőpontokat állítottak fel a városból kivezető utakon, több kocsit is megállítottak és átvizsgáltak, kutatva Carles Puigdemont után.

„Egyesek ünnepelni fogják a letartóztatásomat, és azt gondolják, hogy a gúnyolódás elriaszt bennünket. Tévednek” - fogalmazott a volt elnök rövid felszólalásában. Hangsúlyozta, hogy a katalánok nem mondanak le az önrendelkezés jogáról, és arra kérte az egybegyűlteket, hogy ne hagyják magukat összezavarni, mert nem bűncselekmény népszavazást tartani. „Nem tudom, mikor látjuk újra egymást, de bármi is történjék is, újra kiálthatjuk együtt, hogy éljen a szabad Katalónia” - mondta a volt elnök. Ismét bírálta, hogy a szeparatista katalán politikusok és aktivisták számára közkegyelmet biztosító, május végén elfogadott amnesztiatörvény ellenére az elfogatóparancs továbbra is érvényben van vele és társaival szemben. A spanyol legfelsőbb bíróság állásfoglalása szerint ugyanis a törvényben nevesített kivételeket alkalmazni lehet a volt elnök esetére, aki ellen közpénz hűtlen kezelése miatt emeltek vádat, valamint terrorizmus gyanújával érintett egy másik eljárásban.

Carles Puigdemont szerdán, az X közösségi oldalon közzétett videóüzenete szerint azért tér vissza Spanyolországba, hogy részt vegyen a katalán parlament ülésén, amelyen Salvador Illáról, a májusi tartományi választásokon győztes Katalán Szocialista Párt (PSC) elnökjelöltjéről szavaznak a képviselők. A parlament ülése a tervezettnek megfelelően kezdődött meg az elnökjelölt programbeszédével, azonban Carles Puigdemont nem jelent meg az ülésteremben. A sajtó már akkor azt találgatta, hogy hova tűnhetett a politikai gyűlést követően.

A rendőrség az elnökválasztás eseményére hivatkozva biztonsági gyűrűt vont a barcelonai parlament köré, ahova egyetlen ellenőrzött bejáraton lehet bejutni. Az ülés kezdetén összetűzés alakult ki a kapunál, miután a függetlenségpárti gyűlés résztvevői közül többen megpróbáltak áttörni a rendőrkordonon, hogy a parlament közelébe jussanak.

A lapokban korábban felvázolt forgatókönyv szerint ha a politikust őrizetbe veszi a katalán rendőrség, akkor először a helyileg illetékes bíró előtt kell megjelennie, de a legfelsőbb bíróság hatásköre, hogy döntsön arról: előzetes eltartóztatásba kerül-e szökés, elrejtőzés veszélye miatt, vagy szabadlábon védekezhet. Josep Rull, a katalán parlament elnöke kilátásba helyezte, hogy Carles Puigdemont őrizetbe vétele esetén a parlament ülését felfüggeszthetik, az elnökválasztási vitát és szavazást elnapolhatják.