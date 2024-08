- Demszky Gábor: Karácsony Gergelynek meg kellene tanulnia angolul, Vitézy Dávid pedig egy gyerekkori villanyvonatos

Szalai Anna;

Budapest;Demszky Gábor;

2024-08-09 05:45:00

Elege lett és végleg kiköltözött Horvátországba Budapest egykori főpolgármestere, Demszky Gábor. Az Isztrián értük utol. Börtönről, vereséget érő győzelemről és nárcisztikus politikusokról is szó esett.

Búcsújában azt írta, nem akarja tovább nézni a főváros kormányzati kifosztását és hanyatlását, a társadalom züllését, az olcsó pénzen megvett és rövid pórázon tartott értelmiség agóniáját. Miért éppen most? Ez az agónia már sok éve tart.

Az utolsó csepp az volt, hogy Budapest egyik legjobb nevű gimnáziumának igazgatója – sem az iskolát, sem őt nem szeretném megnevezni –, beszélgetésre hívott egy iskolai rendezvénysorozat részeként. Bekerültem a programba, ahonnan azután indoklás nélkül töröltek. A gimnázium egyik tanárának érdeklődésére az igazgató egy kádárista – elnézést, de így van – baromsággal válaszolt: nem szeretnének politikailag megosztó vendéget. Ezen még nem ütköztem meg annyira, hiszen iskolaigazgató manapság csak párthű ember lehet, de az szíven ütött, hogy a tanári karból mindössze három-négyen álltak ki mellettem. Ez arra emlékeztetett, amikor Hodosán Rózát kirúgták és miértre azt válaszolták neki: „Hát még kérdezi?”

Ma már az értelmiség java vagy a Harvardon, vagy a CEU-n tanít, míg a társadalom másik mobil része szakmunkásként dolgozik Nyugat-Európában.

Azt is sérelmezte, hogy az Iványi Gábor Oltalom Egyesületének megmentésére szervezett tiltakozással sem sikerült tömegeket megmozgatni.



Nagyszerű embereket sikerült megnyerni, hogy beszéljenek a Dankó utcai tiltakozáson, de esetenként alig tucatnyian jöttek el. Ezt érdemli az az ember és intézményhálózat, amely hajléktalanszállókat, iskolákat, óvodákat tart fenn? A társadalom hallgat és fél. Az ok történelmi.

Keleten ragadtunk. Nagy Károly húzta meg a határt még a VIII. században, de ez azóta se változott. A szovjet rendszer is ott ért végett. Ezért húzunk mi kelet felé, az oroszok, Törökország, Kína felé. Az ország legalább fele nem szeretne Európához tartozni.

Mit szól ahhoz, hogy a tüntetés nyomán az ügyészség beidézte Donáth Annát, a Momentum volt elnökét, akit csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal vádolhatnak és akár nyolc évet is kaphat?

Ha Donáth Annát elítélik, akkor nemzeti hős lesz. Ez történt velem is, amikor azzal vádoltak, hogy megvertem három rendőrt. El is ítéltek. Anélkül, hogy társadalmi tiltakozás, megtorlás lenne, anélkül, hogy a civilek elmennének a falig és a pártok megegyeznének, mely szabadságkorlátozó törvényeket nem tartják be, nem lesz változás. Abban hinni, hogy választáson legyőzik ezt a rezsimet, botorság. Én nagyon örülök annak, hogy Donáth Annával szemben ez az eljárás elindult, mert ez megcsillantja a reményt, hogy mások is követni fogják.

Donáth Anna talán kevésbé lelkes, alig kétéves gyermeke mellől kellene több évre börtönbe mennie.

Ha nem lelkesedik, az baj. Mert akkor nem érti a lényeget. Ezzel valaki lenne. Sőt, egyszerűen lenne. Az ellenzék ma nincs. Gyurcsány Ferencen és a Magyar Péteren kívül nem ismernek senkit. Ha lenne ez az ügy, vagy sok ilyen ügy, akkor végre lennének arcai az ellenzéknek.

Korábban azt mondta, hogy Magyar Péter színre lépésével új korszak kezdődhet, megszűnhet a nemzet kettéosztottsága, ami együtt jár a jelenlegi ellenzék eltűnésével. Miért ilyen biztos ebben?

Mert megtörtént. Magyar Péter gyakorlatilag leradírozta a régi ellenzéket. A Momentum már eltűnt, akárcsak a többi kicsi, de ez lesz a sorsa Gyurcsányéknak is.

Magyar Péternek megvan az a politikai tehetsége és karizmája, ami megvolt Chiracnak vagy Obamának, el tudjuk hinni róla, hogy el tudna vezetni egy országot.

Egy dolgon múlik minden, kiket vesz maga mellé és hogyan formálódik a programja. A Hősök terén elmondott beszéde példaértékű volt: felmondta a három liberális alaptételt, nem bántotta az ellenzéket és a rezsimet pont úgy írta le, ahogy kell. Hazafiasabb volt az én ízlésemnél, de valahogy meg kell szólítani a Fidesz szavazóbázisát. Magyar elfogadható politikai partnernek tűnik, Gyurcsány nem az. Narcisztikus, az ellenzék számára roppant veszélyes ember. Ügyesen bohóckodik, de gyakorlatilag nulla érzéke van ahhoz, mit lehet megtenni és mit nem, ráadásul soha nem tartotta magát ahhoz, amiben előtte megegyeztünk.

Sokan Magyar Pétert is narcisztikus embernek tartják.

Magyarnak még nem volt módja bizonyítani kormányzati pozícióban, remélem, hogy a tettek emberek lenne.

De nincs több esély, vagy ez van, vagy marad ez a potrohos akasztófavirág.

A következő önkormányzati ciklusban Magyar Péter vezette Tisza Párton áll vagy bukik a főváros működőképessége.



Ez így van, erről beszéltem Karácsony Gergellyel. Azt javasoltam neki, hogy terjesszen egy projektlistát Magyar elé és ezekhez kérje a támogatását. Hiszen a szavak neki sem lesznek elegendőek a 2026-os választáson, tettek is kellenek és hol lehet valamit csinálni? Csak Budapesten. Sikeres projektek nélkül mindketten veszítenek. Lássuk be: Karácsony győzelme, valójában vereség. Aki az ő ismertségével és pozíciójából nem nyer nagyon, az valamit rosszul csinált. Változtatni kell, amihez új emberek kellenek.

Mit csinált rosszul?

A rendszert akarom kritizálni, nem őt. De remélem megcsinálja mindazt, amit eddig elmulasztott. A legfontosabb a nemzetközi politikában való nagyobb szerepvállalás.

Tényezővé kellene válni. Ehhez persze meg kellene tanulni angolul.

Magyar az első pillanattól felismerte ennek a jelentőségét. A nemzetközi politikai színtér nagyon várta már Orbán riválisát, akit támogathatnának. 2002-ben Budapest buktatta meg az első Orbán-kormányt. Ezt kellene most is. De ez nem jön magától. Az utolsó választási kampányban például kimentünk a lakótelepekre a közműcégekkel és az volt az ukáz, hogy a megoldást kell keresni. Ezt sajnos Karácsony nem csinálta meg a kampányban, holott ez több ezer szavazatot hozhatott volna.

Azóta létrejött a találkozó Magyar Péter és Karácsony Gergely között, de nagyon nagy a titkolózás.

Egy beszélgetés önmagában semmi, a programokat kell egyeztetni. Magyarban nyilván van egy aggodalom, hogy ne mossák össze a régi ellenzékkel. De ha nem fog össze a főpolgármesterrel és semmi nem történik a fővárosban, akkor mind a ketten megbuknak. Egy hajóban eveznek.

Elkerülheti-e a csődöt Budapest, ha az Orbán-kormány folytatja a kivéreztetést?

Éppen ezért lenne fontos a nemzetközi kapcsolatépítés. Karácsonynak az elkövetkező idő nagy részét az uniós döntéshozókkal, bankvezérekkel és politikusokkal kellene tölteni, hogy direkt forrásokhoz juthasson. A körülmények most rosszabbak, mint az én időmben, de ez a politikai marketing szempontjából még előnyösebb is. De Orbánnak sem érdeke, hogy leálljon a tömegközlekedés, ne vigyék el a szemetet és ne legyen ivóvíz, ezen a szinten mindig meg fogja tartani Budapestet. Karácsonynak azt kell megmutatni, hogy ő képes ezen túl is elérni valamit.

Több kerületi polgármester is aggódik a közgyűlési többség hiánya miatt. Elképzelhető, hogy előrehozott választás lesz?

Ez ártalmas spekuláció. Nem gondolom, hogy ennek bármiféle valószínűsége lenne. Vitézy Dávid mindenesetre egy előrehozott választáson se győzne.

Holott ő megcsinálta a lakótelepi kampánytúrát.

Sok ügyes dolgot csinált.

Ő egy olyan gyerekkori villanyvonatos, akiből közlekedési szakértő lett, de nem ért máshoz.

Annak idején sok heves MSZP-SZDSZ viharon kellett átevickélnie, van valami jó tanácsa Karácsony Gergelynek a túléléshez?



Ha én csak az SZDSZ-re támaszkodtam volna, amelynek a támogatottsága akkor 20 százalék körüli volt, soha nem választanak újra. Megpróbáltam a pártok fölé emelkedni, nem voltam alárendelve egyiknek sem. Mindenki polgármestere akartam lenni.