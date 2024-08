- Nem sikerült Losonczi Dávidnak bronzérmet szereznie a birkózók között

P. L.;

2024-08-08 20:31:00

2-1-es pontarányban kikapott Losonczi Dávid a dán Turpal Ali Bisultanovtól a birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjában a bronzmérkőzésen, ezzel olimpiai 5. helyezett lett.

Bisultanov agresszívebben kezdte a meccset, ezzel vezetést is szerzett. Nem sokkal később Losonczi is lehetőséget kapott a lenti birkózásra, és sikerült is volna megemelnie ellenfelét, de ekkorra a bíró már lefújta az akciót. Az utolsó alkalommal a magyar birkózónak kellett védekeznie és a dán meg tudta emelni, ezzel ismét megszerezte a vezetést.

A meccs végén Losonczi Dávid még próbált kezdeményezni, de ekkorra már nagyon elfáradt, s bár minden erejét igyekezett összeszedni, nem sikerült az egyenlítés. A dán versenyző 2-1-re nyert.

Az ESMTK világbajnoki címvédője szerdán az azeri Rafig Huseynov és a szerb Aleksandr Komarov elleni sikerrel jutott elődöntőbe, melyben kikapott a bolgár Szemen Novikovtól, így került a bronzmeccsre Turpal Ali Bisultanov ellen.