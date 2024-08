- Azahriah és a hölgyek

Petrovics Kata ;

Idén is bizonyítja a Sziget, nem csak a fesztiválozók terén jellemzi nyitottság, a pár nap erejére felállított multikulturális mini társadalom-makettben az előadások, összművészeti produkciók is a szabadság és az elfogadás jegyében zajlanak.

A látogatók pedig választhatnak, kívülről szemlélik a sokszor önazonosságában kaotikus, de mégis magával ragadó produkciókat, vagy a közösségi élményt fokozva részeseivé is válnak a bemutatóknak. Így csütörtökön például a Global Village-ben a korai órákban az afrikai rabszolgák önkifejezési formáját is elsajátíthatták az érkezők a kubai Rumba Abierta segítségével, egy táncos zenés workshopon. A dropYard színpadon pedig az utcai művészeteken volt a hangsúly, BMX és breaking bemutatókkal készültek a látogatóknak, külföldi és magyar tehetségekkel egyaránt, többek között az olimpiai selejtezőn induló Szarvák Csengével. A produkciók sikeréért pedig mindent megtettek, technikai malőr miatt eleinte beatbox kísérettel emelték a hangulatot.

A Magic Mirror idén is az egyik legszínesebb helyszín, ahol például a finn Muovipussi trió előadásán belül is érezhető a műfaji határokon és gendernormákon átvezető barangolás. A „Noise Juice”-ként definiált produkció ugyanis a metálos hörgéstől a techno zenei betéteken át a mikrofon szigetelőszalagba csomagolásáig számos színes pillanatot mutatott be, hermetikusan lezárt zacskóból kilépő előadójának tolmácsolásában. De hasonlóan nézőpontforgató élményként szolgált a Compania Du’K’to Cafuné című produkciója, melyben a szó szerint feje tetejére állították a mozgásszínházi konvenciókat, az előadók bokájuknál fogva lógtak, úgy „táncoltak” egymás kölcsönhatásában.

Azahriah a nap egyik legvártabb hazai előadójaként negyed nyolctól indíthatta be az estét a nagyszínpadon. Az ősztől európai turnéra induló énekesnek kiváló próbaként szolgált a nemzetközi közönség, azonban nem hagyta ki, hogy megkérdezze: „Hány magyar testvérem van itt?” A forgatag ujjongását fogadva elismerően bólogatott: „Jó arány, testvéries, családias”. A magyarság motívumai a vetített háttéren is visszaköszöntek sokszor, ugyanis a mesterséges intelligencia generálta sas repülésétől az arab nők táncán át a disznófeldolgozásig nagy utat járt be a mozgókép, a fiatalsága ellenére rutintól kopott gitárral kezében különleges mikrofonállványa védelmében éneklő Azahriah mögött.

Üde színfolt volt a koncertező fiatalok forgatagában az izraeli Galit Liss Blue Zone című produkciója, ahol tizenegy idős hölgy mutatta meg, kortól függetlenül lehet játékos, mégis megható, tabudöntögető egy előadás. Testük szépségeit és ráncait felvállalva, színes műanyag labdákon lépkedve, kalapáccsal és énekkel kreáltak egy igazán egyedi és tiszteletreméltó miliőt.

A hölgyeké volt a főszerep aztán a Nagyszínpadon, majd a Revolut Stagen is. A nálunk először koncertező

Halsey január óta nem állt színpadon, visszatérését kettős dalpremierrel ünnepelte, a közönség nagy örömére.

Az előadót nem csak pop- és rockszámai miatt kedveli annyira a rajongói tábor, közvetlen stílusa és kinézete sem utolsó szempont, a „gyönyörű ez a nő” és „szerintem ő volt a bisexual awakeningem” még a finomabb kommentek közé tartozik, ami a fesztiválozó lányok és fiúk táborában elhangzott. A New York-i születésű énekesnő mindent tud: underground, pop, az elektronikus effektek és az alternatív rock drámai keverékével nyomta a fülbemászó dalokat – köztük még olyat is, amit most először játszott el a nagynyilvánosság előtt a készülő új albumról –. és persze nem maradhatott ki a I am Not a Woman, I'm a God sem a line upból.

Más hangulatban, de hasonló sikerekkel töltötte meg Auróra a Revolut színpad előtti teret. A százhatvan centis, sokszor rajzfilmfigurásan törékeny hangú norvég énekesnő Halsey-hez hasonlóan koncertelemei közé csempészte a pride zászlót, majd földanyai nyugtatással rezonáló dalai között ki is fejtette: Melegnek lenni nem egy betegség, gondoljatok bele, milyen lenne a világ, ha nem kéne harcolni azért, hogy szerethessünk”.

