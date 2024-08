- Kompánia az elkallódás ellen – Évente hatvanöt fiatalt tart bent az oktatási hálóban a Kompánia Alapítvány tanodája

Kollarics D.;

2024-08-12 10:45:00

A mai napig akad egy-egy olyan sztori, ami még jobban kinyitja a szememet a világban történő igazságtalanságokra és borzalmakra. Ez maradt meg bennem az 1997-ben létrejött Kompánia Alapítvánnyal való első találkozásból. Ez két éve történt. Az 50 óra közösségi munkámat szerettem volna ledolgozni, és egy olyan lehetőséget ajánlottak, amit nem utasíthattam vissza. A nyári táborukban kellett fotókat és videókat készítenem, amit örömmel vállaltam, mert szívügyem a mozgó- és állóképkészítés.

Ahogy a tábor is. A tanodába járó gyerekekről és a körülményeikről azt kell mondanom, hogy a legtöbbeknek már az is nagy kérdés, miből vegyenek új füzetet a tanévkezdéshez, mikor fogy ki legközelebb a hűtő, vagy ki segít nekik otthon, ha mindkét szülő éjjel-nappal dolgozik, hogy eltartsa a családját. És akkor még nem beszéltünk a mélyszegénység mentális hozadékairól, amiben ezek a gyerekek felnőnek.

Le a lemorzsolódással!

Ladányi Erika kuratóriumi elnök 2006-ban került a Kompánia Alapítványhoz. Egy központi közigazgatási háttérintézményben dolgozott, ahol a szenvedélybetegeket ellátó intézményekről végeztek kutatást. A Kompániát is megkereste egy kérdőívvel. Megismerkedett az alapítvány vezetőjével, Piszker Ágnessel, aki munkát kínált neki az alapítványnál. Egy évig ügyvezetőként dolgozott, aztán kuratóriumi tag lett, és 2010 őszén átvette a kuratóriumi elnökséget. A szervezet a dél-pesti régióban élő hátrányos helyzetű gyerekekre fókuszál, hogy ne kallódjanak el, megtalálják az útjukat, éspedig úgy, hogy maguk is tesznek érte. Mindezt szakemberek segítségével, közösségi terek kialakításával és egyénre szabott fejlesztéssel érik el két intézményükben Csepelen, a Kompánia Tanodában és a Kompánia Alterben.– Mindannyiunk érdeke és felelőssége, hogy a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő gyerekek is utat találjanak a többségi társadalomba, és képesek legyenek felzárkózni a jobb helyzetben élő kortársaikhoz – mondja kérdésünkre Ladányi Erika.

– A Kompánia Tanodában azért dolgozunk, hogy az általános és középiskolás korú gyerekek képesek legyenek bent maradni az oktatási rendszerben, ne morzsolódjanak le, befejezzék az iskolát, és szakmát szerezzenek. A tanodában mentori rendszerben végzünk tanulást támogató tevékenységet. Jellemzően a gyerekek alapkompetenciáit fejlesztjük, és támogatjuk őket az iskolai előmenetelükben. Legalább ilyen hangsúlyos a gyerekek személyiségfejlődésének érdekében végzett támogatásunk. Pszichológus, fejlesztőpedagógus szolgáltatását is igénybe vehetik nálunk. Olyan lehetőségeket biztosítunk számukra, melyeket társadalmi státuszukból adódóan nem érhetnek el: egyebek között angolnyelv-tanfolyamot, főzőklubot, különböző kulturális, oktatási és szabad­idős programokat. Így tanévenként 65 gyermek képes belül maradni az oktatási hálón, egyre jobb iskolai eredményekkel. Végül rendszerint elvégzik az általános iskolát, és középiskolába lépnek.

Tanév közben a tanulásra fókuszálnak. A gyerekek az iskolából egyenesen hozzájuk mennek, és minden hétköznap délután a mentoraik támogatásával, egyénileg vagy kis csoportban teljesítik a tanulmányi feladataikat. A nyári működés nyitvatartása eltér a megszokottól. A szünetben a tanoda is hagyja pihenni, gyereknek lenni a fiatalokat. Ilyenkor elsősorban a szabadidős és kulturális programokon van a hangsúly, és nem a formális nevelési módszereken.

Együtt működnek

A nyári táborukba is jelentkezhetnek a fiatalok. – A táborban azok a gyerekek vehetnek részt, akik a teljes tanévben megfeleltek a szeptemberben kötött tanulószerződésükben foglaltaknak, tehát teljesítették a vállalásaikat, és az iskolában is megfelelően végezték el a feladataikat – mondja Ladányi Erika. – Magyarán erőfeszítést tettek azért, hogy jobb tanulmányi eredményeik legyenek, és hogy a kitűzött fejlesztési céljaikat elérjék. Ez persze minden gyereknél más. Más a tanulmányokban és más a személyiségfejlődésben, de az az alapvető szempont, hogy az adott diák teljesítette-e a vállalásait, hogy szépen és gördülékenyebben haladhasson az útján.A tábor napirendjét a korábbi évek értékelései és tapasztalatai alapján alakítják. A lehetőségeikhez és forrásaikhoz mérten figyelembe veszik a gyerekek igényeit és vágyait is. De az a tapasztalatuk, hogy a fiatalok nem sűrű programokra és pezsgő ingerekre vágynak, hanem nyugalomra, kötetlen együttlétre, pihenésre, szabad játékra. Az alapítvány ezeknek a lehetőségét igyekszik megteremteni a táborokban.

– Számos kihívásnak kell megfelelni azért, hogy egy ilyen tábort rendben és komfortosan rendezhessünk meg a gyerekek és a kollégák számára egyaránt – meséli a kuratórium elnöke. – A forrásszerzés az egyik legkomolyabb kihívás. Egy ötnapos, bentlakásos, vízparti nyári tábor sok pénzbe kerül. Ha a költségekre megvan a fedezet, akkor következik a nagy-nagy szervezési, logisztikai és szakmai feladat, hogy a gyerekek jellemzőinek, nehézségeinek és erősségeinek megfelelően végiggondoljuk, mi lenne számukra a leginkább előremutató az egyhetes együttlét során. Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen jellegű táborban cigány gyerekeket szórakoztatunk, és nem látják a mögöttes tartalmát, vagyis azt a sok-sok hozadékot, amit egy ilyen tábor jelenthet. Egy-egy gyerek sokkal önállóbbá válhat, meg tud ugrani egy személyiségfejlődésbeli kihívást, állomást, megismer új ételeket, és a társait is más szempontokból. Másként kell együttműködnie, kommunikálnia egy ilyen táborban, mint a hétköznapokban, akár a közvetlen társaival is. További szempontok is vannak persze, amelyek talán a gyerkőceink számára is láthatatlanok, ahogyan például a szoba- vagy a csapatbeosztásokat elkészítjük: egy-egy diák melyik felnőtt csapatába tartozzon. Sokféle szempontot mérlegelünk, hogy a gyerekek közötti együttműködés is jobb legyen, mélyebben megismerjék egymást, és aki valamiben már ügyesebb vagy előrébb tart, felkarolhassa azt a társát, akinek nehézsége van, segítségre szorul. Sok szempont van, ami egy kívülálló számára nem látható.

Nélkülük nem menne

A Kompánia Alapítványt többféle módon támogatják a magánszemélyek. Szívesen fogadnak önkénteseket, akik kedvet és motivációt éreznek arra, hogy általános iskolás gyerekeket korrepetáljanak, segítsenek a házi feladatuk elkészítésében heti-kétheti rendszerességgel. Pénzadománnyal is lehet támogatni a szervezetet, a honlapjukon keresztül bankkártyás adományozásra is van lehetőség. – Természetbeni adományokkal is sokan segítenek. Ilyenkor örülünk, ha velünk egyeztetve érkezik a segítség, hogy a legszükségesebb adományokat kaphassák a gyerekeink. Augusztusban mindig tanszereket gyűjtünk, hogy a diákjaink és a mélyszegénységben élő családjaink iskolakezdését támogathassuk. Esetenként tartós élelmiszereket, használt ruhákat, írószereket is fogadunk. Magánszemélyek mellett szívesen kapcsolódunk nagyvállalatokkal, kis- és középvállalkozásokkal is, akik a társadalmi felelősségvállalás jegyében kívánnak tenni a mélyszegénységben élők felzárkózásáért. Szívesen működünk együtt vállalati önkéntes programokban, és tőlük is örömmel fogad az alapítvány pénzügyi támogatást – mondja a kuratóriumi elnök.