- Tízezreket evakuál az izraeli hadsereg Hán-Júniszból, újabb csapást készíthet elő a Gázai övezetre

2024-08-11 18:00:00

Palesztinok tízezrei számára adott ki „hatalmas” evakuálási parancsot Izrael Hán-Júniszban, miután a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász bejelentése szerint szombaton legkevesebb 90 ember életét vesztette egy gázai iskola épületére mért légicsapásban. A friss hírek szerint az izraeli hadsereg (IDF) újabb légicsapást készíthet elő. Az evakuálás közben folyamatos a tűzharc a Gázai övezet déli részén fekvő városban, ahova a korábban kiürített területekről menekült a palesztin lakosság jelentős része.

Izrael vitatja a Hamász számait. Vasárnap az IDF közölte, a három precíziós lőszerrel végrehajtott légicsapás nem okozhatta azt a kárt, amely megfelel az áldozatok számáról szóló jelentéseinek. Az IDF szerint hírszerzési vizsgálat is megerősítette, hogy a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád 19 terroristájával végzett a légicsapás, akik ezúttal is a civileknek szánt menedékhelyre, az iskolába és a mecsetbe helyezték a műveleti központjukat. Nyilvánosságra hozták a likvidált terroristák listáját és azokat a légifelvételeket is, amelyek tanúsága szerint a támadás miatt a környező iskolakomplexumban nem esett jelentős kár.

Az izraeli hadsereg (IDF) közleményét közösségi oldalakon, valamint a lakosság telefonjaira küldött üzenetekben terjesztették. – Saját biztonsága érdekében haladéktalanul meneküljön ki az újonnan létrehozott humanitárius zónába. A terület, ahol tartózkodik, veszélyes harci zónának számít – írták. Mindeközben arról is hírt adtak, hogy vasárnap palesztin fegyveresek egy izraelit megöltek, egy másikat pedig megsebesítettek vasárnap palesztin fegyveresek Ciszjordánia egyik főútján. A tettesek ellen hajtóvadászatot rendeltek el.

Iránban eközben az elit Forradalmi Gárda katonai gyakorlatot tart keddig az ország nyugati részein. Az iráni hivatalos hírügynöksége emlékeztetett, hogy Irán megtorolásra készül Izrael ellen, amiért Teheránban meggyilkolták a Hamász egyik vezetőjét.

Izrael szombati pusztításáról, a gázai iskolára mért légicsapásról Kamala Harris, az Egyesült Államok alelnöke azt mondta, hogy „túl sok” civil halt meg a támadásban. Megerősítette, hogy egyetért Izrael önvédelemhez való jogával, a terroristák elleni küzdelemmel, de az ő felelőssége a civil áldozatok elkerülése. Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnökének szóvivője sürgette az Egyesült Államokat, mint Izrael legfontosabb diplomáciai szövetségesét és fegyverszállítóját, hogy „vessenek véget annak a vak támogatásnak, amely ártatlan civilek, gyerekek, nők és idősek ezreinek meggyilkolásához vezet”.