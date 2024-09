- Okostányért dolgoztak ki az óvodásoknak Magyarországon

óvodások;tápanyagszükséglet;egészséges táplálkozás;

2024-08-31 16:05:00 CEST

A felnőtt és a 6-17 éveseknek szóló táplálkozási ajánlás után a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) most az óvodás korcsoportra is kidolgozta a táplálkozási útmutatót, a 4-6 éveseknek szóló okostányért. A szövetség felhívta a figyelmet arra, hogy bár a felnőttek és gyerekek napi étkezésének helyes arányai tulajdonképpen megegyeznek, azért vannak eltérések, elsősorban az elfogyasztásra javasolt élelmiszer-mennyiségekben. Egy átlagos, közepesen aktív életmódot folytató felnőttnek 2000-2500 kcal a napi energiaigénye, a gyermekek energiaigénye viszont a kor, nem, testtömeg és aktivitás alapján jóval nagyobb szórást mutat, akár napi 1200-3300 kcal között is mozoghat.

A korai gyermekkor kritikus időszak a gyermek fejlődése szempontjából, és az arányos növekedésben, a megfelelő ütemben történő súlygyarapodásban, valamint a jó kognitív fejlődés elősegítésében kulcsszerepe van a táplálkozásnak. A makrotápanyagok, mint a szénhidrátok, fehérjék és zsírok energiát és alapvető tápanyagokat biztosítanak, hozzájárulnak a gyermekek immunrendszerének normál működéséhez. Ezeken kívül a gyerekeknek különösen nagy szükségük van a vitaminokra és ásványi anyagokra. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy fontos az egyes tápanyagok megfelelő arányának betartása, mivel bizonyos élelmiszerek túlzott bevitele kiegyensúlyozatlan táplálkozáshoz és végül túlsúlyhoz vagy elhízáshoz vezethet. A gyermekkori elhízás kedvezőtlen egészségügyi hatásai pedig később az egész élet során megmutatkoznak. A túlsúly gyerekkorban hatással van a gyermek fizikai, szociális és pszichológiai jóllétére, továbbá előrejelzője a felnőttkori elhízásnak és több krónikus, nem fertőző betegség kialakulásának.

Az MDOSZ, valamint a Nestlé Hungária Kft. 2020-ban végzett vizsgálata szerint a túlsúly és elhízás aránya a 4-10 éves lányok esetében 28, a fiúknál 18,2 volt. A napi átlagos energiabevitel a 4-6 éves korosztály esetén 1733 kcal volt, valamivel az ajánlás (1700 kcal) felett. Fontos kiemelni, hogy a hozzáadott cukor magasabb volt az ajánlott energiabevitel legfeljebb 10 százalékánál. A gyermekek rostbevitele viszont elmarad az ajánlottól, 4-6 évesek esetében az átlagos fogyasztás 18,1 gramm volt, ami az ajánlott mennyiség 94 százaléka. Ennek oka, hogy a gyermekek csupán 43 százaléka fogyasztott legalább egyszer teljes értékű gabonát vagy abból készül terméket a vizsgált három nap alatt. Ezenkívül a zöldségek-gyümölcsök átlagos fogyasztása (263 g/nap) is alacsonyabb volt az ajánlott 400 g/naphoz képest.

A mikrotápanyagok közül a nátrium, a kalcium és a D-vitamin bevitelében találtak jelentős eltérést az ajánláshoz képest. A 4-6 éves gyermekek nátriumbevitele (2946 mg) jócskán meghaladta az ajánlott egy teáskanálnyi konyhasó mennyiséget.

A csontképzéshez elengedhetetlen kalcium bevitele a 4-6 évesek esetén 629 mg/nap volt, ami elmarad az ajánlott 800 mg/nap mennyiségtől. Ezzel szemben a napi foszforbevitel átlaga (924 mg) meghaladta a napi ajánlott (620 mg) mennyiséget, így kedvezőtlen a kalcium:foszfor arány. Ha a foszfor aránya jelentősen meghaladja a kalciumét, akkor a csontokból kalcium szabadul fel, ezzel hozzájárulva a későbbi csontritkulás kialakulásához. A vizsgált csoportok esetén 98-100 százalékban a határérték alatti volt a D-vitamin-bevitel.

Az okostányér összeállítása tehát az óvodások esetében is nagyon hasonló, mint a felnőtteknél. A gyermekek napi étkezésének a felét a zöldségeknek és gyümölcsöknek kellene kitenniük, ezekből napi négy adag elfogyasztása javasolt. Egy adagnak számít például 40 gramm zöldség, 30 gramm száraz hüvelyes, 50 gramm gyümölcs, 10 gramm olajos mag. Gabonafélékből három adag javasolt naponta, egy adagnak számít 30 gramm kenyér, 40 gramm tészta vagy rizs, 10-20 gramm gabonapehely vagy egy fél péksütemény. Fő fehérjeforrások közül a húsok, halak és tojás estében napi 1-2 adag a javasolt mennyiség, egy adagnak számít 60 gramm hús, 15 gramm felvágott, 60 gramm hal vagy fél tojás. A tej és tejtermékek tekintetében napi három adag javasolt a gyermekek számára. 15 gramm sajt vagy túró, 1 dl tej, joghurt vagy kefir számít egy adagnak. Folyadékból az óvodás korú gyermekek számára nyolc pohár – ebből legalább öt pohár ivóvíz – elfogyasztása javasolt, ebben az életkorban egy pohár 1,5-2 dl. A www.okostanyer.hu oldalon található Energiaigény-kalkulátor pedig segít kiszámolni a gyerekek személyre szabott szükségletét.