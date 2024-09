- A 444 elnézést kért a cikke címéért, amelyik hozzájárulhatott a Madách Imre Gimnázium igazgatójának a leváltásához

kormányrendelet;felmentés;iskolaigazgató;mobiltelefonok;Madách Imre Gimnázium;

2024-08-30 20:33:00 CEST

„A pontatlan címadásért olvasóinktól és a cikk érintettjeitől elnézést kérünk” – követte meg Mészáros Csaba volt igazgatót csütörtök délután a 444, amiért „A budapesti Madách Imre Gimnázium bojkottálja a digitális eszközök betiltásáról szóló rendeletet” címmel számolt be augusztus 26-án arról, hogy az iskola egy héttel korábban kiírta a honlapjára, nem fogja elvenni a diákok mobiltelefonjait az új tanévben.

„Miután az eset országos nyilvánosságot kapott, a Belügyminisztérium (BM) felmentette a gimnázium igazgatóját, Mészáros Csabát. A tiltás szellemével szembementek, de formálisan a rendeletet nem bojkottálták. A cikkben a mondandójukat pontosan idéztük, a cím viszont így nem volt pontos” – ismerte el hibáját a portál, hozzátéve, a BM részben arra hivatkozik, hogy az iskola lépését a sajtóban több helyen, így a 444-en is bojkottnak minősítették.

Az eredeti közlemény a BM számára is ismert lehetett, így saját maguknak is lehetőségük volt értékelni azt. Mészáros Csaba pedig elmondása szerint előzetesen tájékoztatta a tervezett lépésről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt, aki nem ellenezte az iskola döntését. „A belügy olyasmiért mentette fel a Madách Imre Gimnázium igazgatóját, amire a rendelet lehetőséget ad. Ez egy jogállamban semmiképp sem lehet valós oka és indoka egy iskolaigazgató leváltásának” – hangsúlyozta a 444.

Amint arról mi is beszámoltunk, az igazgatói állásától búcsúzó Mészáros Csaba a Facebook-posztjában azt állította, ha nincs a médiafelhajtás, nem mentették volna fel, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak egy hete legalábbis még nem volt kifogása az ellen, hogy az iskola nem tartja be az Orbán-kormány rendeletét a diákok mobiltelefon-használatának a korlátozásáról. Mint írta, jövőre is tanítani fog, a diákjait nem hazugságra neveli és köszöni a szeretetcunamit. Az igazgató leváltása ellen diákok, tanárok, szülők is tüntettek szerdán a Madách Imre Gimnázium előtt, és jövő hétfőn is lesz egy demonstráció.