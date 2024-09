Legfőbb Ügyészség;Vadai Ágnes;

2024-09-02 06:00:00 CEST

Látszólag rendben működik az adófizetői pénzünkből a Legfőbb Ügyészség, hisz egy napon belül időpontot adtak Vadai Ágnesnek, hogy közérdekű kérdéseket tehessen fel Polt Péternek. Például arról, miért indítottak (a DK szerint koncepciós) eljárást az óbudai polgármester ellen, hogyan tűntek el Mészáros Lőrinc cégei a periratokból, és ha már ott van, arról is, hogy itt az ügyészség vajon tényleg a politikai elit irányítása alatt áll-e, amit legutóbb a fideszes Simonka György, és korábban többek között a volt-fideszes Magyar Péter állított.

Vadai el is ment az időpontra, a találkozó azonban meghiúsult: nem engedték fel az irodába, mert élőben akarta közvetíteni a beszélgetést. Később az ügyészség közleményben bevédte magát, hivatkozva adatvédelemre, személyiségi jogokra, épp csak a II. Vatikáni Zsinatra nem. Ebből az állampolgárok annyit megérthettek: nem lehet egy állami hivatalban élőzni. Csakhogy a rezsim és a Legfőbb Ügyészség teljes eddigi működését nézve ebben az országban semmi sincs „rendben". Ha a DK-s képviselőt az irodájukba beengedik, akkor sem kaphatott volna válaszokat, azt meg (nekik) felesleges élőzni.

Egy dal megy a fejemben, az Apu, hod med be (az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába). „Mire felszívta a teáját, leharapták rég az ormányát” – énekelte Bilicsi Tivadar. Bár az ügyészségnek nem is kell ilyen drasztikus eszközökhöz folyamodnia, Magyar hangfelvétel-ügyét egyszerűen nyomozás nélkül lezárták. Kapják a hideget-meleget folyamatosan, de mintha azért tartanának garmadával jogászokat, hogy minden kínos ügyből kimosdassák a testületet és meg is magyarázzák nekünk (mint az Egyenes Beszédben a minap a szóvivőjük): ilyen gyanúval illetni őket „a legnagyobb blődség”. A jogszerűség védelme a munkakörükhöz tartozna, ám annak hangoztatása pusztán hatalmi arrogancia. Azt üzeni, hogy ők nem az állampolgárokat, hanem mégiscsak az állatok királyát szolgálják.