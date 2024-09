- A 444 megnevezte, ki az MSZP körül gyűrűző korrupciós ügy fideszes érintettje

Zugló;korrupció;MSZP;Fidesz;Újbuda;

2024-09-02 11:00:00 CEST

Szocialista és fideszes politikusok működtek együtt azokban a feltételezett korrupciós bűncselekményekben, amelyek miatt a főügyészség vádat emelt hét személy, köztük az MSZP-s Horváth Csaba, Tóth Csaba, Baja Ferenc és Molnár Zsolt ellen - írja a 444. A lap szerint a bűnügy koronatanúja nem csupán szocialista, de fideszes politikus ellen is tett terhelő vallomást, aki a gyanú szerint segíthetett abban, hogy a bűnszervezet cégei nyerjék meg Zugló mellett Újbudán is az önkormányzat parkolási megbízásait, és szintén vett át kenőpénzt, de az ő nevét az ügyészség nem hozta nyilvánosságra.

A portál meg is nevezte ezt a fideszes politikust, vagyis Jelen Tamást, aki 2010 és 2013 között Újbuda alpolgármestere volt, később pedig a zuglói Fidesz vezetője lett. A vád szerint mindkét kerületben kenőpénzért adták oda a parkolási megbízásokat, de míg több Zuglóhoz kapcsolódó ellenzéki politikus ellen vádat emeltek, újbudai politikusok nem szerepelnek a vádlottak között. Jelen Tamás volt az, aki közreműködhetett abban, hogy a számlagyárügy mögött álló bűnszervezet cégei nyerjék meg Zugló mellett Újbudán is az önkormányzat parkolási megbízásait. Jelen Tamásra a számlagyárügy ismert vádlottja, F. Zsolt, és egy másik parkolási vállalkozó is terhelő vallomást tett.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. korábbi vezérigazgatójaként Jelen Tamás karrierje mindkét érintett kerületben virágzott. 2010 és 2013 között újbudai alpolgármester volt, 2018-ban ő volt a zuglói Fidesz képviselőjelöltje, előtte pedig 2017-ben a zuglói gazdasági és közbeszerzési bizottság fideszes delegáltja volt, ahol a fizetős parkolási tendert előkészítették.

A fideszes politikus nem akart nyilatkozni a 444-nek, úgyhogy a portál az ügyészséghez fordult. Anélkül, hogy megerősítette vagy cáfolták volna az információt, a a vádhatóság a következő választ adta: „Tájékoztatom, hogy az ügyészség által kiadott sajtóközlemény azon vádlottakat nevesítette, akik közszereplők, az ügyben szereplő többi személy neve nem közölhető.”