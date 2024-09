- Vitézy Dávid a nyárias őszben nyitva tartaná a strandokat, hétfőtől két III. kerületi fürdő is bezárt

főváros;bezárás;hőség;Vitézy Dávid;bírálat;római strand;Pünkösdfürdő;

2024-09-02 17:09:00 CEST

Simán lehet idén is nyárias az ősz, hétfőn például 33 fokot jeleztek előre – írja Facebook posztjában Vitézy Dávid. A Fidesz által is támogatott volt főpolgármester-jelölt, aki az LMP és a saját magáról elnevezett egyesület jelöltjeként októbertől fővárosi képviselőként tevékenykedő politikus nem érti miért zárta be a főváros a Pünkösdfürdői és Római strandokat hétfőtől, a szezon végére hivatkozva.

– Nem pont azzal kéne alkalmazkodnunk a klímaváltozáshoz a városban, hogy az ilyen hűsölésre és sportolásra alkalmas helyeket már tavasszal és ősszel is elérhetővé tesszük? (Azt fel sem vetem, hogy hol van ilyenkor az óbudai polgármester, hisz tudjuk: a hűvösön.) – jegyezte meg a politikus.

Vitézy Dávid azt írta, hogy októbertől megválasztott fővárosi közgyűlési képviselőként a fürdők és strandok nyitvatartásának újragondolását, felülvizsgálatát is kezdeményezni fogja, ahogy a korábbi főpolgármesteri programojában is szerepelt. Szerinte ugyanis nem csak a strandok miatt időszerű ez, a gyógyfürdők korai zárási időpontjai is elég távol vannak más hasonló európai fürdők gyakorlatától, és nem igazán teszik lehetővé, hogy a turisták mellett munka után a budapestiek is eljussanak ezekbe az intézményekbe.