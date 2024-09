- Átalakul az ukrán kormány, benyújtotta lemondását Dmitro Kuleba külügyminiszter is

Ukrajna;ukrán kormány;Volodimir Zelenszkij;Dmitro Kuleba;

2024-09-04 08:54:00 CEST

Jelentős kormányátalakítás zajlik Ukrajnában, más rábízott szerepek miatt lemondott a fegyvergyártásért felelős miniszter és négy másik tárcavezető is távozik. Olekszandr Kamisin stratégiai iparági miniszter, Olha Sztefanyiszina miniszterelnök-helyettes, valamint az igazságügyi, környezetvédelmi és reintegrációs miniszterek távozásával a miniszteri posztok több mint egyharmada üresedik meg az ukrán kabinetben. Szerdán benyújtotta lemondását Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is - írja a Reuters.

A pozíciókat vélhetően még azelőtt rendezni kellene, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokba utazik. „Az ősz rendkívül fontos lesz Ukrajna számára. És állami intézményeinket úgy kell kialakítani, hogy Ukrajna elérje mindazt az eredményt, amire mindannyiunknak szüksége van” - fogalmazott az ukrán vezető, hozzátéve, ehhez a kormányzat összetételében változtatásokat kell végrehajtani, egyes területeket meg kell erősíteni. Változások lesznek az elnöki hivatalban is - mondta.

Szerdán benyújtotta lemondását Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is. Ezt a kijevi parlament elnöke, Ruszlan Sztefancsuk jelentette be, elmondása szerint a lemondási kérelmet a törvényhozók hamarosan megvitatják. Kiderült az is, hogy szintén benyújtotta lemondását Vitalij Koval, az ukrán vagyonkezelő alap elnöke. A Reuters szerint Volodimir Zelenszkij menesztette gazdasági kabinetfőnök-helyettesét, Rosztiszlav Shurmát is. David Arakhamia, Zelenszkij pártjának egyik befolyásos parlamenti képviselője arról beszélt, hogy várhatóan a miniszterek több mint fele fog megváltozni.

Mindezek ellenére a távozások nem feltétlenül jelentik azt, hogy az illető személyek távoznak a kormányból, illetve annak környékéről is. Olha Sztefanyiszináról például már most tudható, hogy egy nagyobb tárca élére fog kerülni, amely az EU-s és a NATO-s csatlakozási tárgyalások vezetése mellett várhatóan az igazságügyre is kiterjed majd. Ugyanígy marad szerepe a fegyvergyártás felpörgetéséért is felelős Olekszandr Kamisinnak, aki a Telegramon arról posztolt, hogy továbbra is a védelmi szektorban fog dolgozni, csak más szerepkörben.

Mindemellett Irina Herascsenko ukrán ellenzéki képviselő szellemi és személyzeti válságról beszélt a távozásokkal kapcsolatban, egyúttal úgy látja, hogy Volodimir Zelenszkij pártja meglehetősen szorosan tartja a kezében a hatalmi pozíciókat, ezért inkább nemzeti egységkormány bevezetését szorgalmazta.