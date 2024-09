- „Vérfrissítés” Kijevben

Ukrajna;kormányátalakítás;

2024-09-04 20:20:00 CEST

A személycserékre Ukrajna kormányának megerősítése érdekében van szükség, mondta videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra reagálva, hogy kedden és szerdán több miniszter és vezető tisztségviselő nyújtotta be lemondását. Az elnök azzal érvelt, hogy az ősz rendkívül fontos időszak lesz Ukrajna számára, ezért úgy kell az állami intézményrendszert alakítani, hogy a legjobb eredményt érhessék el. Változás lesz a kormányban és az elnöki hivatalban is, mert a kormányzás egyes területeit meg kell erősíteni, hangsúlyeltolódásokra van szükség mind a kül-, mind a belpolitikában, ami változásokat jelent a kormányzat személyi összetételében is, mondta az elnök.

A kormányátalakítás már rég a levegőben lógott Kijevben. Zelenszkij tulajdonképpen már a múlt héten jelezte azt. Akkor azt mondta, hogy a hideg őszi és téli hónapok előtt szükség van "vérfrissítésre". Szavai már akkor sem érték meglepetésként az ukrán nyilvánosságot, hiszen június óta többször felmerült meg nem erősített hírek szintjén, hogy az elnök Denisz Smihal miniszterelnök és több miniszter elbocsátására készül.

A kormányátalakítás módja ennek ellenére váratlan volt. Kedden benyújtotta lemondását Denisz Maljuszka igazságügyi, Olekszandr Kamisin, a stratégiai iparágakért felelős, Ruszlan Sztrilec, a környezetvédelmi tárca vezetője, Olha Sztefanisina európai integrációért valamint Irina Verescsuk, Ukrajna ideiglenesen megszállt területeinek reintegrációjáért felelős miniszterelnök-helyettes, Vitalij Koval, az ukrán állami vagyonkezelő alap vezetője, Zelenszkij pedig elbocsátotta helyettes kabinetfőnökét, Rosztyiszlav Szurmát. David Arahamija, A Nép Szolgája kormánypárt frakcióvezetője azt mondta, az átalakítás a kormány minisztereinek több mint felét érinti majd.

Szerdán lemondott Dmitro Kuleba külügyminiszter is, aki Zelenszkij mellett Ukrajna legismertebb politikusa nemzetközi szinten, aki kulcsszerepet játszott az Ukrajnát támogató szövetségesek megszerzésében. Legvalószínűbb utódaként Andrij Szibiha első külügyminiszter-helyettest emlegetik. Az sem kizárt, hogy Kuleba marad az ukrán diplomácia vezetője, mert lemondását tegnap a kijevi parlament egyelőre nem fogadta el, azt majd egy következő plenáris ülésen újra napirendre tűzik, az új kormány tagjainak névsorát viszont ma bejelentik. A kedden lemondott tárcavezetők távozását ugyanakkor jóváhagyta a Verhovna Rada, közölte a Korrespondent ukrán hírportál.

Ukrán híradások szerint a miniszterelnök Denisz Smihal menesztése sem biztos, annak ellenére, hogy a nyár elején elsőként az ő leváltása merült fel.

Azt sem tudni egyelőre, hogy mi van valójában a kormányátalakítás hátterében – belső politikai válság vagy netalán külföldi nyomás. Bár a totális orosz agresszió kezdete óta nem ez az első személycsere az ukrán kormányzatban, ilyen méretű, tisztogatást sugalló átalakításra még nem volt példa. Az eddigi legnagyobb meglepetés Olekszij Reznyikov védelmi miniszter tavaly szeptemberi menesztése volt annak ellenére, hogy az általa vezetett tárcát korrupciós botrányok sora rázta meg. Zelenszkij Reznyikov leváltását nem a botránnyal indokolta, hanem azzal, hogy "új megközelítések" szükségesek a harctéren. Akkor sokan attól tartottak, hogy a védelmi miniszter cseréje megrendítheti a külföldi támogatók bizalmát, hiszen Reznyikovnak oroszlánrésze volt a hadi segélyek megszerzésében. Most Kuleba cseréje kapcsán fogalmazódnak meg hasonló aggodalmak.