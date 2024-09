- Huszonháromból semmi: egyetlen magyar érmet sem szerzett FTC-sportoló a párizsi olimpián

FTC;párizsi olimpia 2024;

2024-09-05 06:51:00 CEST

Büszkén jelentette be a minap a Ferencváros, hogy leigazolta Betlehem Dávidot, a Balaton Úszó Klub 20 éves versenyzőjét, aki felállhatott a dobogóra a nyílt vízi férfi úszók 10 kilométeres viadala után, amely versenyszámot egyébként klubtársa, Rasovszky Kristóf nyert meg Párizsban.

Betlehem Dávis szerződtetése pontosan passzol abba a sportpolitikába, amit Kubatov Gábor klubelnök honosított meg a kilencedik kerületben 2011-es kinevezése folytán, s amit nagyjából úgy lehetne összegezni: vegyük meg, akit csak lehet.

A futballcsapat évek óta így működik, saját nevelésű, sőt magyar játékos alig akad a keretben, ellenben évről évre érkeznek az egyre drágább, egyre több fizetéssel idecsábított játékosok, akikkel semmivel sem lett eredményesebb az együttes, mint a lényegesen kevesebb pénzből működő térségi élcsapatok (a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott az idén az osztrák Sturm – valamint a valóban vagyonos Salzburg –, továbbá a prágai Sparta, a pozsonyi Slovan és a szerb Crvena zvezda, míg az FTC az Európa-ligában lesz érdekelt).

És ez a működés a többi szakosztályra is igaz. Mielőtt Kínába költöztek volna a Liu fivérek, az FTC-be igazoltak az MTK-ból. Kubatovék próbálták megszerezni korábban a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát, valamint Milák Kristófot is; őket ugyan nem tudták, de a klub igyekszik a legkiválóbbakat pénzzel magához édesgetni, ami leginkább még kézilabdában és vízilabdában érhető tetten. Persze a sok tízmilliárdos, közvetlenül vagy áttételesen közpénzből finanszírozott klub ezt gond nélkül nélkül megteheti… A sportember-felvásárlás azonban most, az olimpián egyáltalán nem hozott eredményt. Párizsban 178 magyar sportoló szerepelt, közülük a legtöbben az FTC-t képviselték. Huszonhárman. De érmet nem szereztek.

Az ötkarikás játékokon a legeredményesebb magyar egyesület a Honvéd lett (2 arany, 4 ezüst, 2 bronz), megelőzve a Vasast (2 arany, 2 ezüst), az Újpestet (2 arany, 1 ezüst), a BVSC-t, illetőleg azt a Balatont, amelyet a két hosszútávúszó képviselt. A Ferencvárosból 4 női és 6 férfi pólós jutott ki Franciaországba, s egészen más lett volna a helyzet, ha valamelyik együttes dobogós lesz, ám mint tudjuk, ez nem jött össze. A közpénzesőben dúskáló klubnál mindazonáltal semmi jele annak, hogy a történtek után értékelték volna a versenyzőik szereplését, netán elgondolkodtak volna a spóroláson, vagy azon, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, utánpótlás-nevelésre.

Ellenkezőleg: tovább költekeznek.

Végtére is: megtehetik…