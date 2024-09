- Mostantól a Nélküldet játssza a 21-es út egyik felújított szakasza

közlekedés;21-es főút;Nélküled;Ismerős Arcok;zenélő út;

2024-09-05 16:36:00 CEST

Hatvan és Lőrinci között, a 21-es főúton készült el Magyarország harmadik zenélő útburkolata - jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára csütörtökön, a beruházást átadó sajtótájékoztatóján a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Pántya József emlékeztetett: a 21-es főúton 2015 óta közel 45 kilométer hosszon épültek ki, illetve újultak meg kétszer kétsávos szakaszok Hatvan és Salgótarján között. Az útfejlesztés záróprojektjének több eleme is megvalósult már, vagy a kivitelezés a végéhez közeledik. A kétszer kétsávos kialakítás jelentős közlekedésbiztonsági előrelépés, ezt a baleseti statisztikák csökkenő mutatói is alátámasztják. A fejlesztés a tömegközlekedés kényelméhez és kiegyensúlyozottságához is hozzájárult.

A 21-es főút fejlesztéseinek koronájaként csütörtöktől egyedi élményt nyújt a Hatvan és Lőrinci között közlekedőknek az a mintegy 550 méteres burkolatszakasz, amelyen óránként 80 kilométeres sebességgel autózva felcsendül az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című dalának egy részlete.

Szabó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője az eseményen hangsúlyozta: az utak és a zene összeköt,

a most átadott zenélő szakasz pedig az egész nemzet, 15 millió magyar számára jelent közös szívdobbanást.

Becsó Zsolt, Nógrád vármegye 1-es számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője, a fejlesztés ötletgazdája köszöntőjében rámutatott: a zenélő burkolat átadásával a 21-es főút negyedszázados fejlesztési programjában sikerült feltenni a pontot az i-re.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a zenélő burkolat kiépítését az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából a HE-DO Építő Zrt. végezte el, mintegy nettó 1,8 milliárd forintból.