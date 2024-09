- Konkoly Zsófia aranyérmes 200 méteres vegyesúszásban a párizsi paralimpián

aranyérem;Konkoly Zsófia;párizsi paralimpia 2024;

2024-09-05 19:10:00 CEST

Az úszó Konkoly Zsófia nagyszerű versenyzéssel aranyérmet szerzett csütörtökön az S9-es sérültségi kategória 200 méter vegyes számában a párizsi paralimpián. Ez már a második elsősége a francia fővárosban.

A 22 éves pécsi versenyző - aki egy hete 400 gyorson is nyert - a délelőtti előfutamokból a legjobb idővel került az esti döntőbe, amelyben nagy csatát vívott a Tokióban mögötte harmadik spanyol Nuria Marques Sotóval, de végül 88 századdal ő volt a gyorsabb. Az erőssége, a pillangó után még ő fordult elsőként, de aztán 100 méternél és 150-nél is a spanyol állt az első helyen. Konkoly azonban - akinek nem fejlődött ki rendesen a jobb karja - jól osztotta be az erejét és gyorson lehagyta a 7-es pályán úszó riválisát.

Konkoly Zsófia pályafutása harmadik paralimpiáján a hatodik érmét szerezte, eddig 3 arany, 2 ezüst és 1 bronz a mérlege.

Párizsban övé a hetedik magyar érem és az első után a harmadik arany is.

Eredmény:

úszás, női S9, 200 m vegyes:

1. KONKOLY ZSÓFIA 2:33.31 p

2. Nuria Marques Soto (Spanyolország) 2:34.19

3. Anasztaszija Dmitriv Dmitriv (Spanyolország) 2:37.64