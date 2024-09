- Videón, ahogy hatalmas lángokkal ég az erdő Vas megyében

Vas vármegye;tűzoltók;erdőtűz;

2024-09-05 21:17:00 CEST

Dél óta dolgoznak a tűzoltók Csönge térségében, ahol az alacsony aljnövényzet, a vegetáció, illetve a bozótos kapott lángra. A lángok a közeli fenyőerdőt is elérték, a tűzzel érintett terület nagysága estére elérte a kétszázötven hektárt - közölte oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A tűzeset megfékezésén jelenleg négy vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói dolgoznak nagy erőkkel. Délután óta újabb egységek érkeztek a munkálatokhoz, jelenleg mintegy kétszázötven tűzoltó dolgozik a területen, közülük húsz önkéntes egyesület tűzoltói is. Drónos jármű, erőgépek és lajtos kocsik is segítik a munkálatokat, amelyeket a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányít. Az egységek a települést és egy közeli sertéstelepet is nagy erőkkel, vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, illetve védőszántásokkal védtek a lángoktól. A munkálatok jelenleg a Csönge és Kenyeri települések közötti területre összpontosulnak.