- Magyar Péternek és családtagjainak egészségügyi adatait tette nyilvánossá a Magyar Nemzet

2024-09-06 08:57:00 CEST

Magyar Péter már 2014-től kezdődően különböző ellátásokat járt ki magának, családtagjainak és egy közeli ismerősének a Honvédkórház úgynevezett speciális rendeltetésű centrumában - olvasható a Magyar Nemzetben.

A fideszes szövegközlő felületen közzétett írás „munkatársunktól” névvel jelent meg. Az anyagban a Tisza Párt elnökének több családtagját is megnevezték, külön kitérve betegségükre, és azt a látszatot akarták kelteni, hogy nekik is kijárt a VIP-ellátás. A konkrét ellátásokra és azok darabszámára is kitértek, mindez pedig jogsértő lehet, mivel ezek személyes adatnak minősülnek. Az is jó kérdés, vajon miként juthatott hozzá ezekhez a Magyar Nemzet.

Természetesen nem maradhatott el az ellenzéki politikus minősítgetése sem, akinek kórházturnéját ámokfutásnak minősítik, s szerintük Magyar Péter jellemét jól mutatja, Varga Judit egykori kabinetfőnökének, Farkas Vajknak álllítása, hogy „mindig visszatetsző volt, ahogy (Magyar Péter) ahhoz ragaszkodott, hogy az első sorban ülhessen”, hogy minél közelebb legyen a miniszterelnökhöz, még olyan eseményen is, ahová más nem vitt házastársat.

A propagandisták küzdenek, mint malac a jégen és közben bűncselekmények sorát követik el - reagált a megjelentekre az érintett. Magyar Péter azt hangoztatta, soha nem feküdt sem a Honvédkórházban, sem más intézményben tíz napig. Értékelése szerint bűncselekményt követett el a propagandafelület, amikor nyilvánosságra hozta, melyik rokona milyen ellátást kapott. „A Magyar Nemzetet és minden más médiumot feljelentek különleges adatra elkövetett személyes adattal való visszaélés miatt, amely a hazugságokat terjeszti” - zárta sorait Magyar Péter.