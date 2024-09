- Melegorgiákra járt Bese Gergő, a NER kedvenc papja, azonnali hatállyal felfüggesztette a katolikus egyház

botrány;felfüggesztés;katolikus egyház;meleg;

2024-09-06 13:44:00 CEST

Legfelsőbb kormányzati körökbe is eljutott egy dosszié, amely azt támasztja alá, hogy Bese Gergő dunavecsei plébános, akit a közvélemény leginkább mint a NER mellett nyíltan agitáló influenszerpapot ismer, melegpartikon vehetett részt, sőt, kapcsolatot is ápolt más meleg férfiakkal - értesült a Válasz Online.

A lap megkereste az ügyben az Apostoli Nunciatúrát, ahol megerősítették, hogy értesültek a történtekről. Michael Wallace Banach titkársága arról tájékoztatott: „Az Apostoli Nunciatúra értesült a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papját érintő súlyos vádakról. A kánonjogi előírásoknak megfelelően ezek a vádak azonnal továbbításra kerültek az említett pap ordináriusának, aki mint illetékes egyházi hatóság folytatja le a vizsgálatokat.”

A Válasz Online rögzíti, azért közvetlenül a Szentszék magyarországi nagykövetéhez fordultak, mert eleve arról értesültek, hogy az ügy már azon a szinten tart. Sőt,

kormánykörökig is eljutott a dolog, ahol állítólag „a Szájer-ügyhöz mérhető, csak annál is durvább” esetként hivatkoznak rá.

A Válasz Online összesen négy Fidesz–KDNP-s politikustól hallott arról, hogy a Bese Gergő homoszexuális orgiáiról és intim kapcsolatairól szóló dosszié létezik.

A lap forrásai szerint mindezt videófelvételek és telefonos üzenetváltások támasztják alá, néhány videó pedig melegpornó-portálokon is megjelent. Mindezek miatt a következő kérdéseket küldték Bese Gergőnek:

Készülhettek-e olyan felvételek, amelyen Ön – már papi szolgálata idején – másik férfival, férfiakkal szexuális kapcsolatot létesít?

Ha ezek a felvételek valósak és széles körben „terjednek” kormányzati és egyházi körökben, adódik a kérdés: nem érzi-e, hogy személye tehertétellé vált mind az egyháza, mind a kormányzat számára?

Ha Önről nem készülhettek olyan felvételek, amelyeken másik férfival, férfiakkal létesít szexuális kapcsolatot, kinek állhatott érdekében ilyen videókat, üzenetváltásokról szóló képernyőmentéseket „gyártani”, majd eljuttatni a legmagasabb kormányzati körökig?

Válasz nem érkezett.

A történtek miatt a lap megkereste a kalocsa-kecskeméti érsek irodáját is, amelyik arról tájékoztatott, hogy Bese Gergőt azonnali hatállyal felfüggesztették. „Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr útmutatásának megfelelően szeretném jelezni, hogy érsek úr Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól”. A lap egyébként úgy tudja, hogy az érseket személyesen is nagyon megviselte a botrány. Bese Gergő viszont azóta sem reagált semmilyen felületen, a Facebook-oldala is elérhetetlenné vált.

Bese Gergő az Orbán-kormány és a Fidesz-KDNP odaadó egyházi híveként vált ismertté, megnyilatkozásai jelentős részben sokkal inkább politikai, mint spirituális jellegűek voltak, kvázi zászlóvivője a Fidesz szempontjait a hit elé helyező, úgynevezett „politikai kereszténységnek”. Két éve ő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostor kormányfői irodasorát, majd ő volt az is, aki papi áldást adott a Fidesz-propaganda szócsöveinek – mint például a Pesti Srácok és a Megafon - irodáira. (Ezek vallási szempontból azért is voltak kiemelt súlyú cselekmények, mert olyan intézményekről van szó, ahol köztudottan előszeretettel vétenek például a nyolcadik parancsolat ellen – a szerk.) Bese Gergő mindezek mellett állandó résztvevője a békementeknek, jelen van a kormánypárti eredményvárókon, Orbán Viktor évértékelőjén, sőt, 2022-ben választási kampányhelyszínként használt egy budai templomot. Beszélt arról is, hogy aki az ellenzékre szavaz, az valójában a falusi templomok tömeges bezárására, az egyházi iskolákban gyerekenként 50-60 ezer forintos tandíj bevezetésére, az egyházi szociális intézményekben havi 250-300 ezres díj kivetésére teszi le a voksát. Bese Gergő továbbá aktív szerzője a magát kereszténynek beállító, de valójában a KDNP-s Rétvári Bence holdudvarába tartozó Vasárnap portálnak is.

Bese Gergő abban is élen járt, hogy a fideszes vegzálások alatt összeroppant, laicizált korábbi katolikus papot, a Papifrankó keresztény YouTube-csatornával népszerűvé váló Hodász Andrást minél messzebb taszítsa az egyháztól. Támadta a katolikus egyház hivatalos orgánumaként ismert Magyar Kurírt is, amiért a portál méltóságteljesnek merte nevezni az egyházi iskolák tanárainak demonstrációját a magyarországi oktatás állapota miatt, Magyar Pétert pedig azzal bírálta, hogy szerinte „a politikai közössége Júdásává lett”, továbbá „kiesett a jólétből, majd elfogadta a harminc ezüstpénzt”. A Válasz Online arra is emlékeztet, hogy a pártpolitikai aktivitás mellett Bese Gergő összesen mintegy 101 millió forintnyi állami támogatást szedett össze különböző címeken.